Уникальные фрески и своя типография: какой была первая многоэтажка в Ужгороде

Здание бывшего Василианского монастыря теперь принадлежит университету

В Ужгороде можно увидеть немало старых зданий с интересной историей, и одно из них расположено на улице Августина Волошина. Сейчас здесь находится физический факультет Ужгородского национального университета, но изначально это здание строилось как мужской монастырь и стало первый многоэтажным зданием в Ужгороде.

По данным закарпатского краеведа Людвига Филипа, собирать средства на строительство Василианского монастыря начали в 1906 году. Инициатором выступил отец Иоахим Хома, которому удалось собрать около 40 тысяч крон пожертвований, а также заручиться поддержкой епископа Юлия Фирцака. Основную же сумму — почти 300 тысяч крон — выделила государственная казна. Уже в октябре 1907 года освятили фундамент, а в конце 1911-го начались основные строительные работы по проекту ужгородского архитектора Эрне Колоша. Летом 1912 года здание было завершено, и на его крыше установили трехметровый крест.

Василианский монастырь в Ужгороде

До Первой мировой войны это была самая высокая постройка города — трехэтажные боковые крылья и четырехэтажный центральный корпус возвышались над малоэтажной застройкой Ужгорода. Позже, в межвоенный период, боковые части надстроили, превратив здание в пятиэтажное. Внутри размещались 56 комнат, несколько больших залов и часовня с росписями известного художника Иосифа Бокшая. Эти уникальные фрески сегодня скрыты под слоями штукатурки, и их восстановление, по словам искусствоведов, маловероятно.

Изначально здание было четырехэтажным, но потом достроили еще один этаж

Монастырь быстро стал важным духовным и образовательным центром. Здесь находились комнаты для монахов и воспитанников, которых в разные годы было от 80 до 100 человек. В 1925 году при монастыре открылась типография, выпускавшая религиозную и просветительскую литературу, а также книги по истории и культуре Закарпатья. В 1937-м здесь начала работу классическая гимназия с обучением на украинском.

Выпускники классической гимназии при Василианском монастыре

После прихода советской власти в 1949 году монастырь был закрыт, а его имущество национализировано. Часовня и росписи были уничтожены или закрашены, часть помещений перестроили под аудитории и кабинеты. Здание передали Ужгородскому государственному университету. Сначала здесь разместился биологический факультет с уникальным зоомузеем, позже — физический факультет.