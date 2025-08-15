Сьогодні їх складно уявити такими: архівний знімок Золотих воріт Києва показали в мережі (фото)

Це рідкісне чорно-біле зображення дає змогу сучасникам побачити, як виглядав головний в'їзд до середньовічного Києва часів Ярослава Мудрого в період радянської епохи

Золоті ворота Києва посідають особливе місце в історії не лише української столиці, але й усієї Східної Європи. Збудовані в XI столітті за часів правління князя Ярослава Мудрого, вони слугували головним в'їздом у середньовічне місто та демонстрували могутність Київської Русі всьому тогочасному світу.

Днями в мережі з’явилося рідкісне архівне фото Золотих воріт у Києві, зроблене М.Ф. Козловським у 1976 році. Це унікальне зображення, яким поділилися у спільноті Старі фото Києва, демонструє стан пам’ятки незадовго до її масштабної реконструкції 1982 року.

Унікальний погляд з минулого

Чорно-біла світлина, зроблена фотографом М.Ф. Козловським у 1976 році, має неоціненне історичне значення. Вона фіксує вигляд Золотих воріт у період, коли споруда ще не зазнала масштабної реконструкції, що відбулася згодом. Цей знімок з архівного альбому дає змогу сучасникам побачити пам'ятку в автентичному стані, який зберігався десятиліттями.

На фотографії 1976 року ми бачимо Золоті ворота в їхньому тогочасному вигляді — суворому, але величному. Споруда постає перед нами як свідок багатовікової історії, що пережила і княжі часи, і монгольські навали, і радянську епоху.

Фото Золотих воріт у Києві, зроблене М.Ф. Козловським у 1976 році

Відродження легенди

Доля Золотих воріт кардинально змінилася в 1982 році, коли було прийнято рішення про їхню масштабну реконструкцію. Відновлювальні роботи стали амбітним проєкт, метою якого було повернути споруді її первісний вигляд часів Київської Русі.

У процесі реконструкції архітектори й історики відтворили зовнішні стіни та надбрамну церкву Благовіщення — ключові елементи середньовічного архітектурного комплексу. Церква Благовіщення, що вінчає Золоті ворота, відіграла особливу роль у релігійному житті давнього Києва та символізувала божественний захист міста.

Сьогодні Золоті ворота органічно вписуються в сучасний архітектурний пейзаж Києва, нагадуючи мешканцям і гостям столиці про її славетне минуле. Розташовані в самому центрі міста, вони стали своєрідним мостом між епохами — від часів Ярослава Мудрого до наших днів.

