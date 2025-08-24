Гороскоп на 25 серпня: "підмочена" репутація у Тельців, удача у коханні у Левів

Цього понеділка не вдасться уникнути рутинного клопоту

У 2025 році у багатьох знаків Зодіаку мають відбутися значні зміни у житті. А зараз "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 25 серпня, щоб ви знали, чого чекати від цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся уникати сильних фізичних навантажень. Замість важких тренувань краще пройтися пішки чи присвятити час кардіо. Плануйте свої справи спокійно та контролюйте свою імпульсивність.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня цінується старанність, а не героїзм та самопожертва. Співпраця і тактовне спілкування принесуть завтра успіх, а ось підхоплюючи чужі обов’язки, є ризик "підмочити" репутацію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Всесвіт щедро дає енергію та життєві сили, якщо вдасться виділити трохи часу для себе. Робота та домашні турботи можуть не залишити шансу зосередитись, але за найменшої можливості – використовуйте її.

Рак (22 червня — 22 липня)

Від рутини нікуди не подітися, зате всі ваші зусилля виявляться корисними та принесуть відчутну користь. Відмінний день для обміну послугами, виконання обіцянок чи добрих вчинків.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Можливий приємний візит далекого родича чи старого друга. Нічні світила сприятимуть новим знайомствам: вони нададуть вам чарівності, тож є шанс зустріти свою другу половинку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Приділіть увагу своєму здоров’ю. Приводів для занепокоєння немає, але будь-які турботи про себе завтра принесуть особливо хороший результат. Використовуйте цей сприятливий час для зміцнення імунітету.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день може виявитися значущим — є шанс зустріти людину, яка здатна змінити ваше життя. Якщо з’являться труднощі, важливо зберігати спокій та внутрішню рівновагу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ця доба — чудовий шанс навести лад у своєму житті та думках. Намагайтеся триматися якомога далі від неприємних людей, позбавлятися зайвих речей та завершувати старі зобов’язання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Проєкти завтра принесуть хороші результати, події складатимуться максимально сприятливо. Можна розпочинати з невеликих кроків. Надвечір краще не планувати серйозних справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Захищайте тих, хто слабший, і не бійтеся кидати виклик сильним, у тому числі самим собі. Прагнення до самовдосконалення завтра особливо важливе. Рішучість допоможе у справах та коханні.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День відкриває нові перспективи у професійній сфері. Ближче до вечора можливі важливі новини, тому звертайте увагу навіть на випадкові підказки долі — чи це реклама, почута фраза або несподіване повідомлення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся заздалегідь скласти чіткий план і дотримуватися його, не відволікаючись на дрібниці. Тільки так вдасться виконати все задумане без поспіху та помилок.