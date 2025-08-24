Гороскоп на 25 августа: "подмоченная" репутация у Тельцов, удача в любви у Львов

В этот понедельник не получится избежать рутинных хлопот

В 2025 году многим знакам Зодиака предстоят значимые перемены в жизни. А сейчас "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 25 августа, чтобы вы знали, чего ожидать от этого понедельника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Старайтесь избегать сильных физических нагрузок. Вместо тяжелых тренировок лучше пройтись пешком или посвятить время кардио. Планируйте свои дела спокойно и контролируйте свою импульсивность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день ценится исполнительность, а не героизм и самопожертвование. Сотрудничество и тактичное общение принесут завтра успех, а вот подхватывая чужие обязанности, есть риск "подмочить" репутацию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вселенная щедро дает энергию и жизненные силы, если удастся выделить немного времени для себя. Работа и домашние заботы могут не оставить шанса сосредоточиться, но при малейшей возможности — используйте ее.

Рак (22 июня — 22 июля)

От рутины никуда не деться, зато все ваши усилия окажутся полезными и принесут ощутимую пользу. Отличный день для обмена услугами, выполнения обещаний или добрых поступков.

Лев (23 июля — 23 августа)

Возможен приятный визит дальнего родственника или старого друга. Ночные светила будут способствовать новым знакомствам: они придадут вам обаяния, так что есть шанс встретить свою вторую половинку.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Уделите внимание своему здоровью. Поводов для беспокойства нет, но любые заботы о себе завтра принесут особенно хороший результат. Используйте это благоприятное время для укрепления иммунитета.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день может оказаться значимым — есть шанс встретить человека, который способен изменить вашу жизнь. Если появятся трудности, важно сохранять спокойствие и внутреннее равновесие.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эти сутки — отличный шанс навести порядок в своей жизни и мыслях. Старайтесь держаться подальше от неприятных людей, избавляться от лишних вещей и завершать старые обязательства.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Проекты завтра принесут хорошие результаты, события будут складываться максимально благоприятно. Можно начинать с небольших шагов. На вечер лучше не планировать серьезных дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Защищайте тех, кто слабее, и не бойтесь бросать вызов сильным — в том числе самим себе. Стремление к самосовершенствованию завтра особенно важно. Решительность поможет в делах и в любви.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День открывает новые перспективы в профессиональной сфере. Ближе к вечеру возможны важные новости, поэтому обращайте внимание даже на случайные подсказки судьбы — будь то реклама, услышанная фраза или неожиданное сообщение.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь заранее составить четкий план и придерживаться его, не отвлекаясь на мелочи. Только так удастся выполнить все задуманное без спешки и ошибок.