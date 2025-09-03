Були найгарячішим тріо початку 2000-х: що сталося з "ВІА Грою" і чи існує гурт зараз

Склад гурту неодноразово змінювався

Рівно 25 років тому, 3 вересня 2000 року, в Україні з'явився гурт "ВІА Гра". Він став одним із найуспішніших жіночих колективів на пострадянському просторі. Найпопулярнішими треками "ВІА Гри" були "Попытка № 5", "Стоп! Стоп! Стоп!", "Притяженья больше нет". У травні 2025 року колектив припинив існування.

Що відомо про гурт "ВІА Гра"

Що відомо про гурт "ВІА Гра"

Жіночий колектив заснували у 2000 році грузинський композитор Костянтин Меладзе і український бізнесмен Дмитро Костюк. Першими учасницями були Альона Вінницька та Надія Мейхер. Дебютний кліп вийшов на пісню "Попытка № 5" і отримав шалену популярність. Так дівчата почали давати перші концерти та здобули перший "Золотий Грамофон". Невдовзі випустили композиції "Обними меня", "Я не вернусь" і "Бомба", які отримали відгук серед глядачів.

Мейхер і Вінницька, фото з мережі

"ВІА Гра" - "Попытка № 5"

Згодом через вагітність Мейхер, яка на певний час покинула колектив, до гурту приєднали модель із Санкт-Петербурга Тетяну Найнік і українку Анну Сєдакову. Натомість Мейхер повернулась до "ВІА Гри", а Найнік покинула колектив. У 2003 році з гурту пішла і Альона Вінницька, на заміну якої прийшла Віра Брежнєва.

У складі Сєдакової, Мейхер і Брежнєвої вийшов трек "Не оставляй меня, любимый!", який став одним із найуспішніших за історію існування гурту. А "Убей мою подругу" був одним із найобговорюваніших треків у 2003 році. Тоді ж "ВІА Гра" випустила композицію "Океан и три реки", записану разом із Валерієм Меладзе. Надію Грановську, Віру Брежнєву та Анну Сєдакову вважають і досі "золотим" складом колективу.

Мейхер, Брежнєва, Сєдакова, фото з мережі

"ВІА Гра" - "Не оставляй меня, любимый!"

Певний час у гурті співала Світлана Лобода. Однак вона вирішила будувати сольну кар'єру. Також у "ВІА Грі" брали участь росіянки Альбіна Джанабаєва, Тетяна Котова, Меседа Багаудінова та українки Христина Коц-Готліб і Ольга Романовська. А загалом упродовж 25 років існування гурту у ньому взяли участь понад 20 співачок.

Джанабаєва, Брежнєва та Багаудінова, фото з мережі

У складі Єви Бушміної, Альбіни Джанабаєвої та Надії Грановської, гурт випустив треки "Пошёл вон" і "День без тебя". Після цього Грановську замінила Санта Дімопулос, з якою була записана композиція "Алло, мам!".

Бушміна, Джанабаєва, Дімопулос, фото з мережі

У 2013 році на "1+1" вийшло шоу "Хочу в ВІА Гру", де учасниці змагалися за можливість потрапити до нового складу гурту. Так переможницями стали Анастасія Кожевнікова, Міша Романова та Еріка Герцег, яких вважали "новим диханням" колективу. Для цих учасниць Костянтин Меладзе створив нові пісні: "Перемирие", "У меня появился другой", "Так сильно", "Это было прекрасно".

Кожевнікова, Романова, Герцег, фото з мережі

У 2018 році Романова і Кожевнікова вийшли з "ВІА Гри", натомість їх замінили росіянки Ольга Меганська та Уляна Сінецька. Вони виконували пісні "Я полюбила монстра", "ЛюбоЛь", "1+1". А у 2020 році склад колективу знову змінився: на місце Меганської та Герцег прийшли Ксенія Попова та Софія Тарасова. Новими треками у виконанні дівчат стали "Рикошет" та "Манекен".

Попова, Синецька, Тарасова, фото з мережі

Що сталося із гуртом "ВІА Гра"

Після початку повномасштабної війни Росії проти України "ВІА Гра" призупинила діяльність. Софія Тарасова переїхала до країни-агресорки, де отримала російське громадянство. Батько Ксенії Попової загинув на війні, захищаючи батьківщину від окупантів. Тоді як Уляна Синецька отримала посвідку на проживання в Україні.

Попова, Синецька і Тарасова, фото з мережі

У травні 2025 року Меладзе на своїй сторінці в інстаграмі опублікував останній трек "ВІА Гри" під назвою Galileo. Його виконали Попова, Тарасова і Сінецька. Костянтин подякував усім, хто був дотичний до цього колективу. Водночас він повідомив про завершення діяльності гурту.

"Це остання пісня гурту "ВІА Гра". Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проектом. Головне і найкраще, що було і залишиться з цієї історії — це пісні, сповнені любов'ю, вірою і надією. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років, — написав він.

Меладзе повідомив про закриття гурту

