Віра Брежнєва похизувалася відпочинком за кордоном: з ким співачка проводить час (фото)

Співачка відпочиває у Європі

Відома співачка Віра Брежнєва активно ділиться своїм життям у соціальних мережах. Тож тепер знаменитість продемонструвала фанам, куди відправилась у відпустку та з ким проводить час.

Співачка поїхала на відпочинок у Італію з великою компанією: мамою Тамарою Галушкою, подругою і модельєркою Катериною Сільченко, її мамою та доньками. Вони орендували будинок на один місяць. Жінки позували у красивих вбраннях та відвідували місцеві заклади. Відповідними фото знаменитості поділилися у інстаграмі.

"На один місяць в одному будиночку зібралися: 2 водолія (ми), 2 близнюка (мами); 2 стрільця (доньки). І ще багато прекрасних жінок", — розповіла Сільченко.

Віра Брежнєва та Катя Сільченко, Фото: Інстаграм Каті Сільченко

Тамара Галушка та Ніна Сільченко, Фото: Інстаграм Каті Сільченко

Віра Брежнєва та Катя Сільченко, Фото: Інстаграм Каті Сільченко

Через певний час Віра змінила країну для відпочинку та переїхала до Франції. Виконавиця оприлюднила світлини, як відпочиває із друзями на терасі. Також Брежнєва позувала з келихом біля басейну та грала у карти.

"Французькі канікули. Цілую", — підписала фото Віра.

Віра Брежнєва з друзями у Франції, Фото: Інстаграм Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва з друзями у Франції, Фото: Інстаграм Віри Брежнєвої

Віра Брежнєва у Франції, Фото: Інстаграм Віри Брежнєвої

Раніше "Телеграф" писав, що думає про Віру Брежнєву ексучасниця "ВІА Гри" Альона Вінницька. Вона не надто прихильно висловилась про колишню колегу.