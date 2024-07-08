Віра Брежнєва похизувалася відпочинком за кордоном: з ким співачка проводить час (фото)
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Співачка відпочиває у Європі
Відома співачка Віра Брежнєва активно ділиться своїм життям у соціальних мережах. Тож тепер знаменитість продемонструвала фанам, куди відправилась у відпустку та з ким проводить час.
Співачка поїхала на відпочинок у Італію з великою компанією: мамою Тамарою Галушкою, подругою і модельєркою Катериною Сільченко, її мамою та доньками. Вони орендували будинок на один місяць. Жінки позували у красивих вбраннях та відвідували місцеві заклади. Відповідними фото знаменитості поділилися у інстаграмі.
"На один місяць в одному будиночку зібралися: 2 водолія (ми), 2 близнюка (мами); 2 стрільця (доньки). І ще багато прекрасних жінок", — розповіла Сільченко.
Через певний час Віра змінила країну для відпочинку та переїхала до Франції. Виконавиця оприлюднила світлини, як відпочиває із друзями на терасі. Також Брежнєва позувала з келихом біля басейну та грала у карти.
"Французькі канікули. Цілую", — підписала фото Віра.
Раніше "Телеграф" писав, що думає про Віру Брежнєву ексучасниця "ВІА Гри" Альона Вінницька. Вона не надто прихильно висловилась про колишню колегу.