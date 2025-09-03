Были самым горячим трио начала 2000-х: что произошло с "ВИА Грой" и существует ли группа сейчас

Состав группы неоднократно менялся

Ровно 25 лет назад, 3 сентября 2000 года, в Украине появилась группа "ВИА Гра". Она стала одним из самых успешных женских коллективов на постсоветском пространстве. Самыми популярными треками "ВИА Гры" были "Попытка №5", "Стоп! Стоп! Стоп!", "Притяжения больше нет". В мае 2025 года коллектив прекратил существование.

"Телеграф" расскажет, каким было творчество группы "ВИА Гра", их популярные треки и что произошло с коллективом.

Что известно о группе "ВИА Гра"

Женский коллектив создали в 2000 году грузинский композитор Константин Меладзе и украинский бизнесмен Дмитрий Костюк. Первыми участницами были Алена Винницкая и Надежда Мейхер. Дебютный клип вышел на песню "Попытка №5" и получил безумную популярность. Так девушки начали давать первые концерты и получили первый "Золотой Граммофон". Вскоре выпустили композиции "Обними меня", "Я не вернусь" и "Бомба", получившие отклик среди зрителей.

Мейхер и Винницкая, фото из сети

"ВИА Гра" — "Спроба №5"

Впоследствии из-за беременности Мейхер, которая на время покинула коллектив, к группе присоединили модель из Санкт-Петербурга Татьяну Найник и украинку Анну Седакову. Мейхер же вернулась в "ВИА Гру", а Найник покинула коллектив. В 2003 году из группы ушла и Алена Винницкая, на смену которой пришла Вера Брежнева.

В составе Седаковой, Мейхер и Брежневой вышел трек "Не оставляй меня, любимый!", ставший одним из самых успешных в истории существования группы. А "Убей мою подругу" был одним из самых обсуждаемых треков в 2003 году. Тогда же "ВИА Гра" выпустила композицию "Океан и три реки", записанную вместе с Валерием Меладзе. Надежду Грановскую, Веру Брежневу и Анну Седакову считают до сих пор "золотым" составом коллектива.

Мейхер, Брежнева, Седакова, фото из сети

"ВИА Гра" — "Не оставляй меня, любимый!"

Некоторое время в группе пела Светлана Лобода. Однако она решила строить сольную карьеру. Также в "ВИА Гре" принимали участие россиянки Альбина Джанабаева, Татьяна Котова, Меседа Багаудинова и украинки Кристина Коц-Готлиб и Ольга Романовская. Всего же в течение 25 лет существования группы в ней приняли участие более 20 певиц.

Джанабаева, Брежнева и Багаудинова, фото из сети

В составе Евы Бушминой, Альбины Джанабаевой и Надежды Грановской группа выпустила треки "Пошёл вон" и "День без тебя". После этого Грановская заменила Санта Димопулос, с которой была записана композиция "Алло, мам!".

Бушмина, Джанабаева, Димопулос, фото из сети

В 2013 году на "1+1" вышло шоу "Хочу в ВИА Гру", где участницы соревновались за возможность попасть в новый состав группы. Так победительницами стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег, которых считали "новым дыханием" коллектива. Для этих участниц Константин Меладзе создал новые песни: "Перемирие", "У меня появился второй", "Так сильно", "Это было прекрасно".

Кожевникова, Романова, Герцег, фото из сети

В 2018 году Романова и Кожевникова вышли из "ВИА Гры", их заменили россиянки Ольга Меганская и Ульяна Синецкая. Они исполняли песни "Я полюбила монстра", "ЛюбоЛь", "1+1". А в 2020 году состав коллектива снова изменился: на место Меганской и Герцег пришли Ксения Попова и София Тарасова. Новыми треками в исполнении девушек стали "Рикошет" и "Манекен".

Попова, Синецкая, Тарасова, фото из сети

Что произошло с группой "ВИА Гра"

После начала полномасштабной войны России против Украины "ВИА Гра" приостановила деятельность. София Тарасова переехала в страну-агрессора, где получила российское гражданство. Отец Ксении Поповой погиб на войне, защищая родину от оккупантов. В то время как Ульяна Синецкая получила вид на жительство в Украине.

Попова, Синецкая и Тарасова, фото из сети

В мае 2025 года Меладзе на своей странице в инстаграме опубликовал последний трек "ВИА Гры" под названием Galileo. Его исполнили Попова, Тарасова и Синецкая. Константин поблагодарил всех, кто был причастен к этому коллективу. В то же время он сообщил о завершении деятельности группы.

"Это последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Главное и лучшее, что было и останется из этой истории — это песни, исполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет", — написал он.

Меладзе сообщил о закрытии группы

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла бывшая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая. Она редко появляется в публичном пространстве.