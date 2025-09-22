Все така ж гаряча, але вже майже пенсіонерка: як у 59 років виглядає секс-символ 80-х Саманта Фокс
Фокс має чудовий вигляд у 59 років
Саманта Фокс — британська співачка і модель, яка була на піку популярності у 80-х. Зараз попзірці 59 років, і вона суттєво змінилася з тих часів, як і зірка фільму "Американський пиріг" Дженніфер Кулідж.
"Телеграф" розповість, якою була діяльність Саманти Фокс, де вона знімалась, а також де перебуває зараз.
Що відомо про Саманту Фокс
Фокс народилася у 1966 році у Лондоні. З ранніх років вона займалась акторською майстерністю та музикою. У 14 років Саманта створила власний гурт, в якому стала вокалісткою. Паралельно дівчина зацікавилась моделінгом.
У 1983 році мати Саманти відправила кілька її світлин у журнал The People. Редакції сподобалися фото дівчини, і вони їх опублікували. Невдовзі Саманта позувала топлес для британської газети The Sun.
Завдяки помітній зовнішності Фокс стала відомою моделлю Page Three girl. У ті часи вона позувала оголеною для різних чоловічих глянців. У 20 років дівчина стала секс-символом Великої Британії. Цьому сприяло її біляве волосся, великий бюст і білосніжна усмішка.
У 80-х Фокс також активно розвивала співочу кар'єру, випустивши 3 альбоми протягом 3 років. Успішними стали її треки Touch Me, Naughty Girls, I Wanna Have Some Fun. Вони займали перші місця у хіт-парадах США, Великої Британії та Канади. 12 треків Саманти входили до переліку 75 найкращих пісень Великої Британії.
Також Саманта брала участь у британському відборі на Євробачення, але не пройшла. У 1996 році Фокс знялася в жовтневому номері журналу Playboy, де востаннє позувала оголеною. У 2004 році співачка презентувала рімейк альбому Touch Me (I Want Your Body) зі шведським співаком Гюнтером. У 2005 році виконавиця випустила свій останній альбом Angel with an Attitude.
Співачка перебувала у стосунках з австралійцем Пітером Форстером, але вони не були одружені. Пара всиновила хлопчика Саймона, але він помер після того, як випадково випив пляшку алкоголю. Згодом Фокс розповідала, що закохалась в свою менеджерку Міру Стреттон. Невдовзі їхні стосунки завершилися.
Де зараз і як виглядає Саманта Фокс
Зараз співачці 59 років, і вона все ще має чудовий вигляд. Фокс намагається підтримувати молодий вигляд за допомогою косметології та, ймовірно, пластичної хірургії. Зараз співачка періодично дає концерти в Європі та США, чим радує шанувальників.
Цікаво, що у 2022 році Саманта вийшла заміж за колишню норвезьку модель Лінду Олсен. Вони влаштували святкування для рідних і близьких. Фокс розповідала, що дуже щаслива зі своєю обраницею.
