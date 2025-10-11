Рус

Може відвернутися удача і спорожніти гаманець: що категорично не можна робити 11 жовтня

Катерина Любимова
Цього дня не можна відкладати справи та лінуватися
Цього дня не можна відкладати справи та лінуватися.

Сьогодні, 11 жовтня, не варто ігнорувати певні традиції та заборони

У суботу, 11 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. За старим стилем це свято припадало на 24 жовтня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Що можна робити 11 жовтня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого апостола Пилипа, просячи захисту від труднощів;
  • Сьогодні можна займатися добрими справами, виявляти щедрість і допомагати тим, хто потребує підтримки;
  • Дозволяється робити хатню роботу, прибирати та наводити лад, щоб зустріти вихідні з чистими думками;
  • Можна планувати нові починання та просити святого Пилипа про благословення на добрі справи.
Що можна і не можна робити 11 жовтня

Що не можна робити 11 жовтня:

  • Сьогодні забороняється сваритися, лаятися та з’ясовувати стосунки, бо конфлікти цього дня "забирають" удачу та сімейний добробут;
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним, інакше це накличе невдачі у життя;
  • Забороняється лінуватися і відкладати справи на потім, тому що буде застій і втрата достатку;
  • Не рекомендується брати або давати гроші в борг, тому що можна "віддати" своє щастя та добробут;
  • Не варто цього дня скаржитися на життя — невдячність у цей день закриває шлях до успіху та радості.

