Може відвернутися удача і спорожніти гаманець: що категорично не можна робити 11 жовтня

Сьогодні, 11 жовтня, не варто ігнорувати певні традиції та заборони

У суботу, 11 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого апостола Пилипа. За старим стилем це свято припадало на 24 жовтня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Що можна робити 11 жовтня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого апостола Пилипа, просячи захисту від труднощів;

Сьогодні можна займатися добрими справами, виявляти щедрість і допомагати тим, хто потребує підтримки;

Дозволяється робити хатню роботу, прибирати та наводити лад, щоб зустріти вихідні з чистими думками;

Можна планувати нові починання та просити святого Пилипа про благословення на добрі справи.

Що не можна робити 11 жовтня:

Сьогодні забороняється сваритися, лаятися та з’ясовувати стосунки, бо конфлікти цього дня "забирають" удачу та сімейний добробут;

Не можна відмовляти в допомозі нужденним, інакше це накличе невдачі у життя;

Забороняється лінуватися і відкладати справи на потім, тому що буде застій і втрата достатку;

Не рекомендується брати або давати гроші в борг, тому що можна "віддати" своє щастя та добробут;

Не варто цього дня скаржитися на життя — невдячність у цей день закриває шлях до успіху та радості.

