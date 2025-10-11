Может уйти удача и опустеть кошелек: что категорически нельзя делать 11 октября

Сегодня, 11 октября, не стоит игнорировать определенные традиции и запреті

В субботу, 11 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого апостола Филиппа. По старому стилю этот праздник припадал на 24 октября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Что можно делать 11 октября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому апостолу Филиппу, прося защиты от трудностей;

Сегодня можно заниматься добрыми делами, проявлять щедрость и помогать тем, кто нуждается в поддержке;

Разрешается работать по дому, убирать и наводить порядок, чтобы встретить выходные с чистыми мыслями;

Можно планировать новые начинания и просить святого Филиппа о благословении на добрые дела.

Что нельзя делать 11 октября:

Сегодня запрещается ссориться, ругаться и выяснять отношения, потому что конфликты в этот день "забирают" удачу и семейное благополучие;

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе это привлечет неудачи в жизнь;

Запрещается лениться и откладывать дела на потом — это сулит застой и потерю достатка;

Не рекомендуется брать или давать деньги в долг, потому что можно "отдать" своё счастье и благополучие;

Не стоит в этот день жаловаться на жизнь — неблагодарность в этот день закрывает путь к успеху и радости.

