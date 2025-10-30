Зіпхне з ліжка і не помітить. ТОП-10 найбільших порід котів

Деякі з найбільших порід називають "ніжними велетнями"

Якщо звичайний кіт може непомітно відібрати у вас подушку чи стілець, то ці гігантські види можуть зіпхнути вас з цілого ліжка. Перш ніж придбати одну з цих великих порід котів, проведіть дослідження, щоб переконатися, що ви забезпечуєте правильне житло для цих пухнастих друзів. Найбільші котячі породи нагадують своїх диких предків, починаючи від нащадків африканських сервалів і закінчуючи зменшеними рисями. "Телеграф" зібрав ТОП-10 найбільших порід котів.

Мейн-кун

Велетенський мейн-кун

Найбільша порода котів у світі. Дорослі самці важать понад 13,6 кг. За даними Britannica, мейн-кун — єдина в Північній Америці місцева довгошерста порода котів. Назва "кун", ймовірно, походить від його товстого хвоста, який нагадує хвіст єнота. Одного із таких котів навіть внесли до Книги рекордів Гіннеса як найдовшого домашнього кота в історії. Мова про кота Мімейнса Стюарта Гіллігана, його довжина була 123 см.

Чаузі

Чаузі

Чаузі — це домашня кішка, яка походить від дикої кішки з джунглів Felis chaus. Відповідно до стандарту породи, чаузі високі, з довгими ногами, глибокими грудьми та вухами з пучками, як у їхніх диких предків. Хоча типовий дорослий самець чаузі важить близько 6,8 кг, він може від'їстися до 11,8 кг. Вони можуть стрибнути в повітря на 1,8 метра.

Саванна

Саванна

Цей милий вухань є гібридом, отриманим в результаті змішування дикого кота сервала (Leptailurus serval) з домашнім котом. Попри те, що TICA визнає їх домашньою породою, у деяких регіонах кішки-саванни є незаконними. Доглядати за котами савани складніше, ніж за іншими домашніми котами.

У 2021 році Книга рекордів Гіннеса назвала кота породи саванна (47,83 см) Фенріра найвищим живим домашнім котом. Найвищим котом усіх часів був його брат Арктур, який мав зріст 48,39 см і важив 13,6 кг.

Регдол

Кіт регдол. Фото: howstuffworks

Це дуже пухнаста гігантська кішка, дорослі самці зазвичай важать 6,8-9,1 кг. Подібно до сіамських кішок, регдолли часто мають темніші обличчя, лапи та хвости. Це також одна з найпопулярніших порід кішок. У 2022 році Асоціація любителів кішок США четвертий рік поспіль назвала регдолла найкращою породою. Окрім вражаючих розмірів, регдолли відомі своєю невимушеною поведінкою, шовковистою шерстю та "гострими" мітками.

Раґамаффін

Раґамаффін

Були створені в 1990-х роках шляхом схрещування різних кішок Херувімів — категорії, до якої входить знаменитий кіт Регдолл. Відповідно до стандарту породи, раґамаффін є "великою породою" (вагою до 9,1 кг), "м’язистою та важкою з жировою прокладкою внизу живота". Довга шовковиста шерсть робить їх ще більшими.

Турецький ван

Порода напівдовгошерстних кішок походить зі сходу Туреччини та завдячує своєю назвою озеру Ван. Самці можуть важити до 9,1 кг. Хутро біле, за винятком хвоста та зони навколо очей (іноді, плечей). Турецькі вани дуже енергійні та люблять воду.

Турецький ван

Сибірські лісові коти

Це кішка з борідкою та штанами із шерсті, вона розумна та має ласкавий характер. Подібно до норвезьких лісових котів і мейн-кунів, сибіряки мають густу водонепроникну шерсть, яка захищає їх від суворих зим. Вони важать до 9,1 кг, мають велике м'язисте тіло, потужні, широкі лапи з пучками шерсті між пальцями, круглу та велику голову з опуклим чолом, низькими вилицями й пухкими щоками.

Сибірський кіт

Норвезька лісова кішка

Норвезькі лісові коти, відомі як skogkatt у своїй рідній Норвегії, мають довгі задні лапи та густе, водовідштовхувальне хутро, що виглядає приблизно як грива лева. Норвезькі лісові коти повільно дорослішають, їм потрібно до п’яти років, щоб досягти дорослого віку. Коли самці виростуть, вони можуть важити 7,3-9,1 кг.

Норвезька лісова кішка

Британська короткошерста

Має пухку морду та кремезне тіло, є однією з найвідоміших порід котів у світі. Дорослі самці великі, важать від 4,5 до 8,2 кг. Блакитна" (сіра) британська короткошерста є найвідомішою, але вони бувають усіх кольорів. Походять від котів, яких римляни привезли з собою, коли вторглися до Британії в 43 році нашої ери. З точки зору особистості британські короткошерсті, як правило, спокійні та незалежні.

Такий кіт може бути більшим у ширину, аніж у довжину

Піксибоб

Порода кішок, що утворилася в результаті схрещування домашніх кішок з дикими короткохвостими лісовими котами. Подібно до диких рисей, піксибоб має короткий хвіст і плями. У той час як справжня рись може важити до 18,1 кг, піксибоб є середньою або великою породою кішок, вагою до 7,7 кг.

У піксибобів короткі хвости

