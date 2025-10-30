Столкнет с кровати и не заметит. ТОП-10 самых больших пород кошек

Некоторые из самых больших пород называют "нежными великанами"

Если обычный кот может незаметно отобрать у вас подушку или стул, эти гигантские виды могут столкнуть вас с целой кровати. Прежде чем приобрести одну из этих больших пород кошек, проведите исследование, чтобы убедиться, что вы обеспечиваете правильное жилье для этих пушистых друзей. Самые кошачьи породы напоминают своих диких предков, начиная от потомков африканских сервалов и заканчивая уменьшенными чертами. "Телеграф" собрал ТОП-10 самых больших пород кошек.

Мэйн-кун

Гигантский мейн-кун

Самая большая порода кошек в мире. Взрослые самцы весят более 13,6 кг. По данным Britannica, мейн-кун – единственная в Северной Америке местная длинношерстная порода кошек. Название "кун", вероятно, происходит от его толстого хвоста, напоминающего хвост енота. Одного из таких кошек даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого длинного домашнего кота в истории. Речь о коте Мимейнсе Стюарте Гиллигане, его длина была 123 см.

Чаузи

Чаузи

Чаузи – это домашняя кошка, которая происходит от дикой кошки из джунглей Felis chaus. Согласно стандарту породы, чаузи высокие, с длинными ногами, глубокой грудью и ушами с пучками, как у их диких предков. Хотя типичный взрослый самец чаузи весит около 6,8 кг, он может отъесть до 11,8 кг. Они могут прыгнуть в воздух на 1,8 метра.

Саванна

Саванна

Этот милый ушастик является гибридом, полученным в результате смешивания дикого кота сервала ( Leptailurus serval ) с домашним котом. Несмотря на то, что TICA признает их домашней породой, в некоторых регионах кошки-саванны незаконны. Ухаживать за котами саванны сложнее, чем за другими домашними котами.

В 2021 году Книга рекордов Гиннеса назвала кота породы саванна (47,83 см) Фенрира самым высоким живым домашним котом. Самым высоким котом всех времен был его брат Арктур, который имел рост 48,39 см и весил 13,6 кг.

Регдол

Кот регдолл. Фото: howstuffworks

Это очень пушистая гигантская кошка, взрослые самцы обычно весят 6,8-9,1 кг. Подобно сиамским кошкам, регдоллы часто имеют более темные лица, лапы и хвосты. Это также одна из самых популярных пород кошек. В 2022 году Ассоциация любителей кошек США четвертый год подряд назвала рэгдолла лучшей породой. Кроме впечатляющих размеров, регдоллы известны своим непринужденным поведением, шелковистой шерстью и "острыми" отметинами.

Рогамаффин

Рогамаффин

Были созданы в 1990-х годах путём скрещивания разных кошек Херувимов — категории, в которую входит знаменитый кот Регдолл. Согласно стандарту породы, рагамафин является "большой породой" (весом до 9,1 кг), "мускулистой и тяжелой с жировой прокладкой внизу живота". Длинная шелковистая шерсть делает их еще больше.

Турецкий ван

Порода полудлинношерстных кошек происходит с востока Турции и обязана своим названием озеру Ван. Самцы могут весить до 9,1 кг. Мех белый, за исключением хвоста и зоны вокруг глаз (иногда, плеч). Турецкие ваны очень энергичны и любят воду.

Турецкий ван

Сибирские лесные коты

Это кошка с бородкой и штанами из шерсти, она умная и ласковая. Подобно норвежским лесным котам и мейн-кунам, сибиряки имеют густую водонепроницаемую шерсть, которая защищает их от суровых зим. Они весят до 9,1 кг, имеют большое мускулистое тело, мощные, широкие лапы с пучками шерсти между пальцами, круглую и большую голову с выпуклым лбом, низкими скулами и рыхлыми щеками.

Сибирский кот

Норвежская лесная кошка

Норвежские лесные коты, известные как skogkatt в своей родной Норвегии, имеют длинные задние лапы и густой водоотталкивающий мех, который выглядит примерно как грива льва. Норвежские лесные кошки медленно взрослеют, им нужно до пяти лет, чтобы достигнуть взрослого возраста. Когда самцы вырастут, они могут весить 7,3-9,1 кг.

Норвежская лесная кошка

Британская короткошерстная

Имеет рыхлую морду и коренастое тело, является одной из самых известных пород кошек в мире. Взрослые самцы большие, весят от 4,5 до 8,2 кг. Голубая" (серая) британская короткошерстная является самой известной, но они бывают всех цветов. Происходят от кошек, которых римляне привезли с собой, когда вторглись в Британию в 43 году нашей эры. С точки зрения личности британские короткошерстные, как правило, спокойны и независимы.

Такой кот может быть больше в ширину, чем в длину.

Пиксибоб

Порода кошек, образовавшаяся в результате скрещивания домашних кошек с дикими короткохвостыми лесными котами. Подобно диким чертам, пиксибоб имеет короткий хвост и пятна. В то время как настоящая рысь может весить до 18,1 кг, пиксибоб является средней или крупной породой кошек, весом до 7,7 кг.

У пиксибобов короткие хвосты

