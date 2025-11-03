Гороскоп на 4 листопада: Терезам утриматися від великих витрат, а Скорпіонам - від серйозних розмов

Цей день ідеальний для навчання та нових знайомств

Останні місяці 2025 року принесуть деяким знакам Зодіаку запаморочливі зміни. А поки "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 4 листопада, щоб ви знали, що на вас чекає в цей вівторок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра ви можете відчути, що рішення, які ви відкладаєте, мають велике значення. Уникайте поспішних дій — краще ретельно обдумати всі нюанси. Відкрите спілкування з колегами чи рідними принесе більше результату, ніж мовчання. Довіряйте інтуїції, але не нехтуйте фактами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваші фінанси чи матеріальна ситуація можуть вимагати уваги. Можливо, варто переглянути бюджет або запитати про умови. Не ігноруйте невеликі сигнали — вони скоро можуть перерости в помітніші проблеми. У романтичних стосунках корисно показати свою вразливість — це створить міцніший зв’язок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей день ваш розум працюватиме особливо активно — ідеї можуть з’являтися одна за одною. Але оберіть одну тему й зосередьтеся на ній, інакше нічого не вдасться. У спілкуванні з рідними будьте уважні до деталей. Вечір проведіть наодинці з собою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчувати потребу у відпочинку або зміні темпу — не ігноруйте це. У фінансових питаннях будьте обережні з обіцянками, які можуть виявитися важчими, ніж виглядають. У стосунках з коханою людиною завтра відкриється можливість глибшого розуміння — дозвольте собі бути чесним.

Лев (23 липня — 23 серпня)

В цей день ви виявите бажання проявляти ініціативу. Колеги чи друзі можуть зрадіти цьому — але попросіть їхню думку перед дією. У стосунках — час повідомити про свої очікування чітко й без агресії. Вечір проведіть у компанії коханої людини.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завтра буде день, коли деталям варто приділити більше уваги — але не захоплюйтесь перфекціонізмом. У роботі чи навчанні добре працювати за чітким планом, але залиште місце для імпровізації. У спілкуванні з рідними чи друзями намагайтеся бути гнучкими — стережіться критики, що може зранити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зірки радять завтра звернути увагу на баланс між "я" і "ми". Можливо, буде потреба зробити вибір між власними бажаннями і очікуваннями інших — будьте чесними перед собою. У фінансових питаннях — утримайтеся від великих витрат або ризикованих вкладень.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Емоції в цей день можуть бути інтенсивнішими, ніж зазвичай — дозвольте собі їх відчути, але не керуйтесь ними автоматично. Якщо доведеться говорити про речі, які турбують вас — спробуйте зробити це конструктивно, без звинувачень. Увечері приділіть увагу внутрішнім думкам.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваша енергія завтра спонукає до руху, але не варто перепрацьовувати - важливий баланс між швидкістю й стійкістю. У спілкуванні з оточенням можна використовувати гумор, але остерігайтеся переборщити — інколи серйозність викликає більше довіри.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра у вас можуть виникнути питання на кшталт куди рухатися далі — і чи виправдані ці зусилля. Добре обдумайте усі подальші рішення. У взаєминах не бійтеся взяти ініціативу — але робіть це з увагою до партнера. Увечері дайте собі відпочити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

В цей день вам треба забути про всі шаблони. Не бійтеся приймати нестандартні рішення і ризикувати, якщо цього вимагатиме ситуація. Ввечері спробуйте відпочити і відволіктися від проблем на роботі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра ви будете надто чутливими. Не варто планувати серйозні розмови на цей день. Проте не соромтеся ставити питання другій половинці. Ввечері спробуйте творчий або медитативний спосіб відпочинку - музика, малювання чи письмовий потік думок допоможуть.