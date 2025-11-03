Гороскоп на 4 ноября: Весам воздержаться от больших расходов, а Скорпионам – от серьезных разговоров

Этот день идеален для обучения и новых знакомств

Последние месяцы 2025 года принесут некоторым знакам Зодиака удивительные изменения. А пока "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 4 ноября, чтобы вы знали, что вас ждет в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы можете почувствовать, что откладываемые решения имеют большое значение. Избегайте поспешных действий – лучше тщательно обдумать все нюансы. Открытое общение с коллегами или родными принесет больше результата, чем молчание. Доверяйте интуиции, но не пренебрегайте фактами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваши финансы или материальная ситуация могут потребовать внимания. Возможно, стоит просмотреть бюджет или спросить об условиях. Не игнорируйте небольшие сигналы – они скоро могут перерасти в более заметные проблемы. В романтических отношениях полезно показать свою уязвимость – это создаст более крепкую связь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день ваш разум будет работать особенно активно — идеи могут появляться одна за другой. Но выберите одну тему и сосредоточьтесь на ней, иначе ничего не получится. В общении с родными будьте внимательны к деталям. Вечер проведите наедине с собой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете ощущать потребность в отдыхе или изменении темпа – не игнорируйте это. В финансовых вопросах будьте осторожны с обещаниями, которые могут оказаться более тяжелыми, чем выглядят. В отношениях с любимым человеком завтра откроется возможность более глубокого понимания — позвольте себе быть честным.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день вы изъявите желание проявлять инициативу. Коллеги или друзья могут обрадоваться этому, но попросите их мнение перед действием. В отношениях — время сообщить о своих ожиданиях четко и без агрессии. Вечер проведите в компании любимого человека.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра будет день, когда деталям стоит уделить больше внимания – но не увлекайтесь перфекционизмом. В работе или обучении хорошо работать по четкому плану, но оставьте место для импровизации. В общении с родными или друзьями старайтесь быть гибкими — остерегайтесь критики, что может ранить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды советуют завтра обратить внимание на баланс между "я" и "мы". Возможно, потребуется сделать выбор между собственными желаниями и ожиданиями других — будьте честны перед собой. В финансовых вопросах воздержитесь от больших затрат или рискованных вложений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эмоции в этот день могут быть интенсивнее обычного — позвольте себе их почувствовать, но не руководствуйтесь ими автоматически. Если придется говорить о беспокоящих вас вещах — попробуйте сделать это конструктивно, без обвинений. Вечером уделите внимание внутренним мыслям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваша энергия завтра побуждает к движению, но не стоит перерабатывать – важный баланс между скоростью и стойкостью. В общении с окружающими можно использовать юмор, но остерегайтесь переборщить — иногда серьезность вызывает большее доверие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра у вас могут возникнуть вопросы типа куда двигаться дальше — и оправданы ли эти усилия. Хорошо обдумайте все дальнейшие решения. Во взаимоотношениях не бойтесь взять инициативу – но делайте это с вниманием к партнеру. Вечером дайте себе отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день вам нужно забыть обо всех шаблонах. Не бойтесь принимать нестандартные решения и рисковать, если этого потребует ситуация. Вечером попытайтесь отдохнуть и отвлечься от проблем на работе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра вы будете слишком чувствительны. Не стоит планировать серьезный разговор на этот день. Однако не стесняйтесь задавать вопросы второй половинке. Вечером попробуйте творческий или медитативный способ отдыха – музыка, рисование или письменный поток мнений помогут.