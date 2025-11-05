Рус

Як українською правильно сказати "горы свернуть": є кілька варіантів

Валерія Куценко
А ви знаєте, як українською сказати "свернуть горы"? Новина оновлена 05 листопада 2025, 11:57
А ви знаєте, як українською сказати "свернуть горы"?. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В українській мові є цікаві синоніми

Напевно, у кожній країні на пострадянському просторі знають фразеологізм "свернуть горы". Але не кожному українцеві відомо, як правильно сказати це українською. "Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні.

"Свернуть горы" кажуть, коли потрібно описати факт виконання великої, навіть неможливої роботи. Насправді в українській мові вживається прямий переклад фрази у вигляді "перевернути гори", "зрушити гори", але є й кілька альтернативних варіантів, які мають менше спільного з російською мовою.

Ось список синонімів до фрази "перевернути гори", які запропонували учасники популярної групи у Facebook з українського правопису:

  • небо до землі прихилити;
  • здійснити нездійсненне;
  • дістати зірку із неба;
  • руки й ноги відробити — стільки роботи зробити;
  • стрибнути вище свого носа;
  • досягти недосяжного.

#Українська мова #Фразеологізми