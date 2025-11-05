Як українською правильно сказати "горы свернуть": є кілька варіантів

В українській мові є цікаві синоніми

Напевно, у кожній країні на пострадянському просторі знають фразеологізм "свернуть горы". Але не кожному українцеві відомо, як правильно сказати це українською. "Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні.

"Свернуть горы" кажуть, коли потрібно описати факт виконання великої, навіть неможливої роботи. Насправді в українській мові вживається прямий переклад фрази у вигляді "перевернути гори", "зрушити гори", але є й кілька альтернативних варіантів, які мають менше спільного з російською мовою.

Ось список синонімів до фрази "перевернути гори", які запропонували учасники популярної групи у Facebook з українського правопису:

небо до землі прихилити;

здійснити нездійсненне;

дістати зірку із неба;

руки й ноги відробити — стільки роботи зробити;

стрибнути вище свого носа;

досягти недосяжного.

