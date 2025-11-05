Как на украинском языке правильно сказать "горы свернуть": есть несколько вариантов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В украинском языке есть интересные синонимы
Наверное, в каждой стране на постсоветском пространстве знают фразеологизм "свернуть горы". Но не каждому украинцу известно, как правильно сказать это на украинском. "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе.
"Свернуть горы" говорят, когда нужно описать факт выполнения большой, даже невозможной работы. На самом деле в украинском языке употребляется прямой перевод фразы в виде "перевернути гори", "зрушити гори", — но есть и несколько альтернативных вариантов, которые имеют меньше общего с русским языком.
Вот список синонимов к фразе "свернуть горы", которые предложили участники популярной группы в Facebook по украинскому правописанию:
- небо до землі прихилити;
- здійснити нездійсненне;
- дістати зірку із неба;
- руки й ноги відробити — стільки роботи зробити;
- стрибнути вище свого носа;
- досягти недосяжного.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заменить в украинском языке такую кальку с русского как "капєц", "блін", "тіпа", "корочє", — есть более удачные украинские слова на замену им.