Как на украинском языке правильно сказать "горы свернуть": есть несколько вариантов

Валерия Куценко
А вы знаете, как на украинском сказать "свернуть горы"? Новость обновлена 05 ноября 2025, 11:57
В украинском языке есть интересные синонимы

Наверное, в каждой стране на постсоветском пространстве знают фразеологизм "свернуть горы". Но не каждому украинцу известно, как правильно сказать это на украинском. "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе.

"Свернуть горы" говорят, когда нужно описать факт выполнения большой, даже невозможной работы. На самом деле в украинском языке употребляется прямой перевод фразы в виде "перевернути гори", "зрушити гори", — но есть и несколько альтернативных вариантов, которые имеют меньше общего с русским языком.

Вот список синонимов к фразе "свернуть горы", которые предложили участники популярной группы в Facebook по украинскому правописанию:

  • небо до землі прихилити;
  • здійснити нездійсненне;
  • дістати зірку із неба;
  • руки й ноги відробити — стільки роботи зробити;
  • стрибнути вище свого носа;
  • досягти недосяжного.

