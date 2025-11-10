Зі Всесвітнім днем бухгалтера 10 листопада! Гарні листівки та картинки

Не забудьте привітати знайомого бухгалтера з його особливим святом

У понеділок, 10 листопада, в Україні святкують Міжнародний день бухгалтерії — одне зі значних професійних свят листопада. Цього дня приймають вітання усі, хто пов’язаний із цією важливою професією.

Дата цього свята обрано невипадково: саме 10 листопада 1494 року з друкарні італійця Паганіно ді Паганіні вийшла книга італійського математика Луки Пачолі – одного із засновників сучасних принципів бухгалтерського обліку.

Професія бухгалтера грає найважливішу роль у роботі будь-якої організації — великої компанії, невеличкого підприємства чи структури. Бухгалтер забезпечує точний облік фінансових операцій, формує звітність, контролює сплату податків та дотримання фінансового законодавства. Завдяки його роботі підтримується фінансова стійкість компанії, створюються умови для її стабільного зростання та розвитку.

Міжнародний день бухгалтерії – це привід відзначити внесок фахівців у фінансову сферу та надихнути їх на нові професійні здобутки. "Телеграф" підготував найкращі листівки та картинки, щоб ви могли привітати знайомого бухгалтера з його професійним святом.

Цього дня також відзначається церковне свято. "Телеграф" писав, що не можна робити 10 листопада, щоб не притягнути невдачу у грошах.