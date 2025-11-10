Що суворо не можна робити у свято 10 листопада, щоб не залишитися без грошей і удачі
Дізнайтеся, що сьогодні не можна робити, щоб не залишитися у злиднях
У понеділок, 10 листопада, християни східного обряду вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Ераста, Іродіона та інших святих. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль мучеників в Україні поминали 23 листопада.
Ераст походив із почесного роду і обіймав посаду міського економа в Коринфі. Почувши від апостола Павла проповідь про Бога, Ераст увірував і невдовзі подався разом з ним до Єрусалиму, де прийняв сан священника. Іродіон був родичем і учнем апостола Павла, став єпископом у Патрасі і присвятив своє життя служінню Господу. За непохитну віру він був заарештований і прийняв мученицьку смерть разом з апостолами Петром та Павлом.
Однією з традицій народного свята 10 листопада – Родіонів день – було освячення хліба та солі. Після цього їх віддавали худобі. Наші пращури вірили, що це вбереже тварин від хвороб у зимовий період.
Що не можна робити 10 листопада
- Позичати гроші і самим брати у борг — до злиднів.
- Вирушати у подорож – звідти можна не повернутися.
- Робити подарунки — з ними можна "подарувати" свою удачу і везіння.
Народні прикмети 10 листопада
- Горобці голосно співають – до скорого потепління.
- Випало багато снігу – зима буде теплою.
- Багато бруду на дорозі — до морозної зими.
У кого іменини 10 листопада
Сьогодні іменини святкують Олександр, Борис, Ганна, Денис, Костянтин, Ольга та Микола.
Свята та події 10 листопада
- Міжнародний день бухгалтерії (Міжнародний день бухгалтера)
- Міжнародний день вишивальниць
- Всесвітній день науки за мир та розвиток (World Science Day for Peace and Development)
- Всесвітній день молоді (World Youth Day)
- Всесвітній день сиріт (World Orphans Day)
- Всесвітній день усиновлення (World Adoption Day)
Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.