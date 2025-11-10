Рус

Що суворо не можна робити у свято 10 листопада, щоб не залишитися без грошей і удачі

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дитина з собакою восени
Дитина з собакою восени. Фото Freepik

Дізнайтеся, що сьогодні не можна робити, щоб не залишитися у злиднях

У понеділок, 10 листопада, християни східного обряду вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Ераста, Іродіона та інших святих. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль мучеників в Україні поминали 23 листопада.

Ераст походив із почесного роду і обіймав посаду міського економа в Коринфі. Почувши від апостола Павла проповідь про Бога, Ераст увірував і невдовзі подався разом з ним до Єрусалиму, де прийняв сан священника. Іродіон був родичем і учнем апостола Павла, став єпископом у Патрасі і присвятив своє життя служінню Господу. За непохитну віру він був заарештований і прийняв мученицьку смерть разом з апостолами Петром та Павлом.

Однією з традицій народного свята 10 листопада – Родіонів день – було освячення хліба та солі. Після цього їх віддавали худобі. Наші пращури вірили, що це вбереже тварин від хвороб у зимовий період.

Що не можна робити 10 листопада

  • Позичати гроші і самим брати у борг — до злиднів.
  • Вирушати у подорож – звідти можна не повернутися.
дівчина і хлопці подорожують
Фото: freepik
  • Робити подарунки — з ними можна "подарувати" свою удачу і везіння.

Народні прикмети 10 листопада

  • Горобці голосно співають – до скорого потепління.
  • Випало багато снігу – зима буде теплою.
  • Багато бруду на дорозі — до морозної зими.

У кого іменини 10 листопада

Сьогодні іменини святкують Олександр, Борис, Ганна, Денис, Костянтин, Ольга та Микола.

Свята та події 10 листопада

  • Міжнародний день бухгалтерії (Міжнародний день бухгалтера)
  • Міжнародний день вишивальниць
  • Всесвітній день науки за мир та розвиток (World Science Day for Peace and Development)
  • Всесвітній день молоді (World Youth Day)
  • Всесвітній день сиріт (World Orphans Day)
  • Всесвітній день усиновлення (World Adoption Day)

Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини