Що суворо не можна робити у свято 10 листопада, щоб не залишитися без грошей і удачі

Дізнайтеся, що сьогодні не можна робити, щоб не залишитися у злиднях

У понеділок, 10 листопада, християни східного обряду вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Ераста, Іродіона та інших святих. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль мучеників в Україні поминали 23 листопада.

Ераст походив із почесного роду і обіймав посаду міського економа в Коринфі. Почувши від апостола Павла проповідь про Бога, Ераст увірував і невдовзі подався разом з ним до Єрусалиму, де прийняв сан священника. Іродіон був родичем і учнем апостола Павла, став єпископом у Патрасі і присвятив своє життя служінню Господу. За непохитну віру він був заарештований і прийняв мученицьку смерть разом з апостолами Петром та Павлом.

Однією з традицій народного свята 10 листопада – Родіонів день – було освячення хліба та солі. Після цього їх віддавали худобі. Наші пращури вірили, що це вбереже тварин від хвороб у зимовий період.

Що не можна робити 10 листопада

Позичати гроші і самим брати у борг — до злиднів.

Вирушати у подорож – звідти можна не повернутися.

Робити подарунки — з ними можна "подарувати" свою удачу і везіння.

Народні прикмети 10 листопада

Горобці голосно співають – до скорого потепління.

Випало багато снігу – зима буде теплою.

Багато бруду на дорозі — до морозної зими.

У кого іменини 10 листопада

Сьогодні іменини святкують Олександр, Борис, Ганна, Денис, Костянтин, Ольга та Микола.

Свята та події 10 листопада

Міжнародний день бухгалтерії (Міжнародний день бухгалтера)

Міжнародний день вишивальниць

Всесвітній день науки за мир та розвиток (World Science Day for Peace and Development)

Всесвітній день молоді (World Youth Day)

Всесвітній день сиріт (World Orphans Day)

Всесвітній день усиновлення (World Adoption Day)

