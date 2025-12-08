Monobank запустив власний маркет з речами користувачів: що таке monoбазар (фото)

Понад 17 тисяч оголошень подали за перші години

Монобанк запустив нову функцію monoбазар у своєму додатку. Тепер користувачі можуть продавати свої речі. Маркетплейс обіцяє більшу безпеку для продавців та покупців та особливі функції.

Що потрібно знати:

Продавці проходять верифікацію банку

Є AI-описи товарів, автоматичні торги, сторінки-вітрини

Гроші продавець отримує тільки після того, як покупець забере товар з пошти

До 8 січня комісія — 0,1%

Монобазар вже доступний для тестування на етапі бета-версії. Як і в мономаркеті, товари можна оплачувати частинами. Окремий плюс, на якому наголошує співзасновник Монобанку Олег Гороховський, усі користувачі, що продають на платформі, перевірені банком.

Кожен продавець може створити власну сторінку-вітрину, ділитися нею в соцмережах та повідомляти друзям про нові пропозиції.

Як виглядає монобазар

Серед інших зручностей для користувачів — автоматичне генерування опису товару за допомогою штучного інтелекту, автоматизовані торги без діалогів, а також гарантія платежу.

Продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо подивитеся і він вам не сподобається — гроші самі повернуться до вас, а посилка — відправникові. Олег Гороховський, співзасновник Монобанку

До 8 січня комісія за продаж на платформі складає 0,1%, а під час покупки покупцем додатково оплачується лише доставка. Крім того, користувачі можуть продавати товари на благодійність — Монобанк подвоїть суму донату на користь Хартії.

Де знайти монобазар

Monoбазар доступний у додатку під кнопкою Маркет в окремому розділі. Також можна поміняти свій нікнейм-домен, щоб мати красиве посилання. Він може мати від 3 до 20 символів. Зробити це можна тільки 2 рази.

Персональне посилання в монобазарі

За три години з запуску бета-тесту зареєстрували 17000 оголошень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в монобанку нещодавно провели безпрецедентну акцію — користувачі шукали лимони та мали можливість виграти техніку, квартиру, машини. Для неповнолітніх були окремі призи.