Чіпси від Моно вже в магазинах: де їх шукати та скільки вони коштують

Тепер золотисті чіпси з червоною ікрою може скуштувати кожен

В українському магазині покупці раптом помітили новинку — золотисті чіпси від Monobank. Їх ціна зменшилась від початку акції.

Як написали в Telegram-каналі "Акції та знижки супермаркетів", золотисті чіпси побачили в "Аврорі". Одна пачка коштує 29 гривень — це на 11 гривень дешевше, ніж у перші дні продажу, коли чотири пачки продавали за 160 гривень.

Нагадаємо, що український банк Mono у середині листопада випустив обмежену партію чіпсів зі смаком чорної ікри. Усього було 20 тисяч упаковок, і кожен покупець міг узяти не більше чотирьох. У комплект також входили наліпки та "одяг" для кота — їх можна було отримати, просканувавши прихований QR-код.

Крім того, у десяти випадкових пачках лежали секретні стікери з кодом. Ті, хто знайшов його і показав службі підтримки Mono, отримали справжню баночку чорної ікри.

Попит був настільки великим, що через годину після старту продажу всі 20 тисяч упаковок розкупили. Для тих, хто не встиг, чіпси почали завозити в роздрібні мережі — ймовірно першою їх отримала "Аврора".

