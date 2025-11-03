У Monobank з’явився новий "сімейний" тип карток. Навіщо вони треба і як отримати (фото, відео)

Вони полегшать користування спільним бюджетом

У Monobank з'явилась нова корисна функція. Адже тепер можна відкривати доступ до карти близьким людям, що дає змогу уникати непотрібних переводів.

Що треба знати:

Функція спільні картки дозволяє користуватись картою кільком людям одночасно

Власник рахунку встановлює ліміт на місяць

Усі витрати видно власнику картки

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, аби користуватись новою функцією, слід оновити застосунок. Спільні карти запущено для клієнтів банку з 3 листопада.

Спільні картки з'явились у Монобанк

Ця функція буде дуже корисна тим, у кого спільний бюджет. Адже один з партнерів надає іншому доступ до свого рахунку, таким чином людина розраховується не своєю картою. При цьому усі витрати відображаються у власника картки. Ця функція може поширюватись і на дітей, і на батьків.

Гороховський каже, що тепер не треба постійно переводити гроші з картки на картку чи передавати пластикову картку комусь.

Як виглядають спільні картки

Щоб створити спільну картку треба під основною карткою mono натиснути "Відкрити доступ". З переліку осіб обрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць. Зауважимо, що ця людина теж має бути клієнтом "Монобанку". Після додавання, ваш партнер чи родич зможе витрачати гроші з вашого рахунку.

"Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають — лише свої. Доступ можна закрити будь-коли, якщо що", — додав Гороховський.

Як виглядають витрати на спільних картках

Окрім того, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером, але баланс на ній спільний із вашим. Тобто таким чином доступна оплата не лише через термінал, а й перекази на картки чи рахунки.

