У Monobank з’явився новий "сімейний" тип карток. Навіщо вони треба і як отримати (фото, відео)
Вони полегшать користування спільним бюджетом
У Monobank з'явилась нова корисна функція. Адже тепер можна відкривати доступ до карти близьким людям, що дає змогу уникати непотрібних переводів.
Що треба знати:
- Функція спільні картки дозволяє користуватись картою кільком людям одночасно
- Власник рахунку встановлює ліміт на місяць
- Усі витрати видно власнику картки
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, аби користуватись новою функцією, слід оновити застосунок. Спільні карти запущено для клієнтів банку з 3 листопада.
Ця функція буде дуже корисна тим, у кого спільний бюджет. Адже один з партнерів надає іншому доступ до свого рахунку, таким чином людина розраховується не своєю картою. При цьому усі витрати відображаються у власника картки. Ця функція може поширюватись і на дітей, і на батьків.
Гороховський каже, що тепер не треба постійно переводити гроші з картки на картку чи передавати пластикову картку комусь.
Щоб створити спільну картку треба під основною карткою mono натиснути "Відкрити доступ". З переліку осіб обрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць. Зауважимо, що ця людина теж має бути клієнтом "Монобанку". Після додавання, ваш партнер чи родич зможе витрачати гроші з вашого рахунку.
"Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають — лише свої. Доступ можна закрити будь-коли, якщо що", — додав Гороховський.
Окрім того, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером, але баланс на ній спільний із вашим. Тобто таким чином доступна оплата не лише через термінал, а й перекази на картки чи рахунки.
