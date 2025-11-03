Рус

У Monobank з’явився новий "сімейний" тип карток. Навіщо вони треба і як отримати (фото, відео)

Тетяна Крутякова
"Монобанк" Новина оновлена 03 листопада 2025, 10:46
"Монобанк". Фото Колаж "Телеграфу"

Вони полегшать користування спільним бюджетом

У Monobank з'явилась нова корисна функція. Адже тепер можна відкривати доступ до карти близьким людям, що дає змогу уникати непотрібних переводів.

Що треба знати:

  • Функція спільні картки дозволяє користуватись картою кільком людям одночасно
  • Власник рахунку встановлює ліміт на місяць
  • Усі витрати видно власнику картки

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, аби користуватись новою функцією, слід оновити застосунок. Спільні карти запущено для клієнтів банку з 3 листопада.

Спільні картки Монобанк
Спільні картки з'явились у Монобанк

Ця функція буде дуже корисна тим, у кого спільний бюджет. Адже один з партнерів надає іншому доступ до свого рахунку, таким чином людина розраховується не своєю картою. При цьому усі витрати відображаються у власника картки. Ця функція може поширюватись і на дітей, і на батьків.

Гороховський каже, що тепер не треба постійно переводити гроші з картки на картку чи передавати пластикову картку комусь.

Спільні картки Монобанк
Як виглядають спільні картки

Щоб створити спільну картку треба під основною карткою mono натиснути "Відкрити доступ". З переліку осіб обрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць. Зауважимо, що ця людина теж має бути клієнтом "Монобанку". Після додавання, ваш партнер чи родич зможе витрачати гроші з вашого рахунку.

"Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають — лише свої. Доступ можна закрити будь-коли, якщо що", — додав Гороховський.

Спільні картки Монобанк
Як виглядають витрати на спільних картках

Окрім того, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером, але баланс на ній спільний із вашим. Тобто таким чином доступна оплата не лише через термінал, а й перекази на картки чи рахунки.

