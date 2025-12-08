Monobank запустил свой маркет с вещами пользователей: что такое monoбазар (фото)

Более 17 тысяч объявлений подали за первые часы

Монобанк запустил новую функцию monoбазар в своем приложении. Теперь пользователи могут продавать свои вещи. Маркетплейс обещает больше безопасности для продавцов и покупателей и особые функции.

Что нужно знать:

Продавцы проходят верификацию банка

Есть AI-описания товаров, автоматические торги, страницы-витрины

Деньги продавец получает только после того, как покупатель заберет товар с почты

До 8 января комиссия — 0,1%

Монобазар уже доступен для тестирования в бета-версии. Как и в мономаркете, товары можно оплачивать по частям. Отдельный плюс, который отмечает соучредитель Монобанка Олег Гороховский, все пользователи, продающие на платформе, проверены банком.

Каждый продавец может создать свою страницу-витрину, делиться ею в соцсетях и сообщать друзьям о новых предложениях.

Как выглядит монобазар

Среди других удобств для пользователей – автоматическое генерирование описания товара с помощью искусственного интеллекта, автоматизированные торги без диалогов, а также гарантия платежа.

Продавец получит деньги, только если вы заберете товар из почты. Если посмотрите и он вам не понравится – деньги сами вернутся к вам, а посылка – отправителю. Олег Гороховский, соучредитель Монобанка

До 8 января комиссия за продажу на платформе составляет 0,1%, а при покупке покупателем дополнительно оплачивается только доставка. Кроме того, пользователи могут продавать товары на благотворительность – Монобанк удвоит сумму доната в пользу Хартии.

Где найти монобазар

Monoбазар доступен в приложении под кнопкой Маркет в отдельном разделе. Можно также поменять свой никнейм-домен, чтобы иметь красивую ссылку. Он может иметь от 3 до 20 символов. Сделать это можно только 2 раза.

Персональная ссылка в монобазаре

За три часа после запуска бета-теста зарегистрировали 17000 объявлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Монобанке недавно провели беспрецедентную акцию — пользователи искали лимоны и имели возможность выиграть технику, квартиру, машины. Для несовершеннолетних имелись отдельные призы.