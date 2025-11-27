У Чорнобильському заповіднику побачили незвичайного гостя: що відомо про цю тварину (фото)

На камеру потрапив рідкісний гібрид

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник опублікував фото коня в осінньому лісу. В коментарях пишуть, що це не звичайна тварина.

Відповідне фото зробив Олександр Музиченко. Кінь насправді виглядає дивно.

"Природа творить свої найкращі картини саме так, без прикрас, але з неймовірною гармонією: дощ, осіннє листя та золотавий кінь… Нічого зайвого, лише краса, що розкриває дух заповідних просторів…", – йдеться в публікації.

Кінь в осінньому лісі. Фото: Олександр Музиченко

"А ось і гібрид коня Пржевальського й домашніх коней", – написав один з підписників.

Інший відповів: "Нічого дивного. Неодноразово були намагання диких жеребців приєднати у свій табун сільских кобил".

Гібридизація між конем Пржевальського та свійським конем можлива, адже ці тварини генетично близькі й належать до одного виду — Equus caballus. У коня Пржевальського налічують 66 хромосом, у свійського — 64, тож їхнє потомство отримує 65 хромосом. Схрещування коней Пржевальського та домашнього коня дає життєздатне, плідне потомство з непарним числом хромосом, на відміну від безплідного потомства схрещування домашнього коня та осла.

Чим відрізняються кінь Пржевальського та свійський кінь

Водночас подібні схрещування трапляються рідко, оскільки кінь Пржевальського є диким видом, який тривалий час перебував на межі зникнення. Разом з тим спроби розведення, розпочаті в 1980-х роках, успішно призвели до створення диких табунів на територіях Монголії, Китаю та Казахстану, що охороняються. Усі сучасні коні Пржевальського є нащадками 12 диких особин та кількох одомашнених коней.

