У Чорнобильському заповіднику побачили незвичайного гостя: що відомо про цю тварину (фото)

Марія Назарова
Осінній ліс, значок радіації Новина оновлена 27 листопада 2025, 23:14
Осінній ліс, значок радіації. Фото Колаж "Телеграфу"

На камеру потрапив рідкісний гібрид

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник опублікував фото коня в осінньому лісу. В коментарях пишуть, що це не звичайна тварина.

Відповідне фото зробив Олександр Музиченко. Кінь насправді виглядає дивно.

"Природа творить свої найкращі картини саме так, без прикрас, але з неймовірною гармонією: дощ, осіннє листя та золотавий кінь… Нічого зайвого, лише краса, що розкриває дух заповідних просторів…", – йдеться в публікації.

Гибрид коня Пржевальського та свійського коня
Кінь в осінньому лісі. Фото: Олександр Музиченко

"А ось і гібрид коня Пржевальського й домашніх коней", – написав один з підписників.

Інший відповів: "Нічого дивного. Неодноразово були намагання диких жеребців приєднати у свій табун сільских кобил".

Гібридизація між конем Пржевальського та свійським конем можлива, адже ці тварини генетично близькі й належать до одного виду — Equus caballus. У коня Пржевальського налічують 66 хромосом, у свійського — 64, тож їхнє потомство отримує 65 хромосом. Схрещування коней Пржевальського та домашнього коня дає життєздатне, плідне потомство з непарним числом хромосом, на відміну від безплідного потомства схрещування домашнього коня та осла.

Відмінності між конем Пржевальського та свійським конем
Чим відрізняються кінь Пржевальського та свійський кінь

Водночас подібні схрещування трапляються рідко, оскільки кінь Пржевальського є диким видом, який тривалий час перебував на межі зникнення. Разом з тим спроби розведення, розпочаті в 1980-х роках, успішно призвели до створення диких табунів на територіях Монголії, Китаю та Казахстану, що охороняються. Усі сучасні коні Пржевальського є нащадками 12 диких особин та кількох одомашнених коней.

Нагадаємо, в Україні досить часто трапляються дотепні курйози з різними тваринами. Цього разу українці побачили коня у незвичному місці. Адже тварина стояла на автобусній зупинці.

