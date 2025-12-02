Їх часто плутають із домашніми: фотопастка зафіксувала червонокнижну тварину в українському заповіднику (фото)

В Україні налічується не більше 500 особин такого виду

У заповіднику "Медобори" на Тернопільщині дослідники за допомогою фотопастки помітили рідкісного лісового кота. Ця дика тварина зустрічається в Україні дуже рідко.

Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі "Мій Тернопіль". Це рідкісна дика кішка, яка зовні схожа на звичайну домашню, але більша та міцніша: самки важать близько 3,5 кг, а самці — до 5 кг.

Що ще відомо про унікального мешканця заповідника

Раніше лісових котів можна було зустріти майже по всій Україні, але зараз вони залишилися лише в кількох областях — зокрема, у Чернівецькій, Волинській, Одеській, Миколаївській та Черкаській. Вони живуть у важкодоступних лісах, очеретах, горах або в покинутих норах інших тварин і здебільшого полюють уночі.

Який вигляд має унікальний хижак

За підрахунками, в Україні залишилося лише 400–500 лісових котів. Їхня чисельність зменшується через вирубку лісів, втрату природного середовища, пастки, випадкове знищення під час боротьби з бездомними котами та суворі зими.

Завдяки фотопасткам дослідники можуть краще стежити за популяцією цих рідкісних тварин і захищати їхній природний ареал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, трохи раніше лісового кота також бачили і на Одещині.