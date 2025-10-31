Рус

Куля метр на метр: найкрутіша петунія цвіте з квітня по листопад

Ірина Семчишина
Ампельна петунія Тайдал Сільвер
Ампельна петунія Тайдал Сільвер. Фото telegraf.com.ua

Кожна квітка має своїх фанатів. Комусь подобаються жоржини, хтось збирає різні сорти троянд, але мало хто залишиться байдужим до петуній, особливо сортових гібридів, здатних цвісти все літо.

Петунії — одні з найпопулярніших однорічних квітів. Щоб виростити ефектну клумбу з петуній, бажано не тільки правильно доглядати, а й вибрати найкращий сорт. Пропонуємо звернути увагу на Тайдал Сільвер.

Петунія Тайдал Сільвер цвіте весну, літо та осінь – чому варто посадити
Тайдал сільвер не здається навіть наприкінці жовтня

Нагадаємо, що осінь — саме час зняти живці з сортів, що сподобалися, укоренити їх, щоб вже ранньою весною ця краса знову розцвіла. Або готуйтеся закупитися насінням і самостійно з грудня-січня вирощувати крихітні рослини у впевненій надії на їхнє барвисте майбутнє.

Перебираючи опис сортів петуній, не проходьте повз серію "Тайдал". Це крупноквітковий ампельний сорт, який в залежності від кольору може називатися Сільвер, Вейв, Ред Велюр, Хот Пінк, Пурпур. Всі вони красиві і ефектні, відрізняються потужним зростанням і великою ненажерливістю до добрив, але з власного досвіду з них найбільш вражаючий — це Тайдал сільвер, біла квітка з бузковими прожилками в серединці, ніжна і потужна одночасно.

Одну рослину потрібно посадити в кашпо об’ємом від 50 літрів мінімум, і вона цвістиме, навіть без обрізки, з кінця квітня до листопада. Приголомшлива рясність цвітіння дозволяє створити шикарний ефект, адже одна квітка виглядає як куля метр на метр мінімум, а при гарному догляді і до півтора метра в обхваті. Гості та домочадці будуть у захваті, гарантовано!

Петунія Тайдал Сільвер
Поливайте, годуйте, відійдіть убік і милуйтеся — Тайдал Сільвер чудовий

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як обрізати троянди на зиму, щоби наступного року вони порадували вас цвітінням.

