Під силу навіть дітям. Американка показала, як створює незвичайні крашанки за лічені хвилини (відео)

Для цього способу навіть не треба вода

Напередодні Великодня, яке в Україні святкують 12 квітня, чимало господинь шукають прості та дієві способи полегшити підготовку до свята. Досить часто виникає питання: як пофарбувати яйця, щоб отримати гарні візерунки.

В Instagram американка показала, як легко робить незвичайні крашанки навіть без води. Для цього вона використовує рис та харчові фарбники.

Як видно на відео, спочатку треба взяти невеликі цупкі пакетики, краще ті, що мають застібку. У ці пакети насипати трохи рису, щоб він покривав яйце повністю. В рис треба додати трохи харчового барвника та добре перемішати. В утворену суміш поміщаємо заздалегідь відварені яйця та кілька хвилин перемішуємо, як на відео.

Потім виймаємо яйця та даємо їм кілька хвилин обсохнути, щоб барвник не прилипав до рук. В результаті отримує гарні з цікавими візерунками та яскраві крашанки. При цьому фарбувати одне яйце можна одразу у кількох пакетах, створюючи різнокольорові візерунки. До слова, цей спосіб під силу навіть дітям.

Нагадаємо, що також є дієвий лайфхак, як пофарбувати яйця з піною для гоління та барвниками. Після цього способу крашанки виходять ніби зоряне небо, адже змішується кілька кольорів одразу. Також цього року в тренді золоті крашанки, які можна зробити за кілька хвилин.

