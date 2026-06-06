Пишні квіти аж до жовтня. Українка розповіла секрет гарних петуній та сурфіній (відео)

Справа не тільки в ґрунті та добриві

Чимало господинь вже влітку помічають, що їхні квіти у горщиках починають в'янути та засихати. Особливо це стосується сурфіній та петуній, однак деякі правила можуть легко виправити ситуацію.

Як розповіла блогерка Тетяна в Instagram, для гарних та пишних квітів не треба мати багато добрив чи проводити якісь важкі маніпуляції. Головне своєчасно пересаджувати та обрізати.

"Секрет гарних сурфіній та петуній у великих горщиках, якісному ґрунті та добриві", — каже жінка.

За її словами, ці два види квіток треба регулярно пересаджувати у більші горщики по мірі наростання зеленої маси та коріння. Особливо важливо пересадити квітку одразу після покупки. Найкращим варіантом буде пересадити у торф з гарним дренажем. Адже для сурфіній та петуній потрібен пухкий, легкий, вологомісткий і поживний ґрунт зі слабокислим або нейтральним показником кислотності (pH 5,5 — 6,5).

Також важливо регулярно відрізати усі квітконоси. При цьому чим більше зрізати, тим пишнішим буде кущ на наступне квітнення. Петунії та сурфінії можуть радувати квітами все літо, але їх треба регулярно удобрювати, поливати та захищати від пекучого сонця.

Користувачі в коментарях вже зазначили, що блогерка дала гарні рекомендації. Хоча дехто додав, що зазвичай обрізати сильно квіти шкода, особливо коли ще є гарні квітконоси. Люди писали:

Гарні рекомендації.

Мені завжди шкода обрізати, але бачу, що цього року, мабуть, таки обріжу.

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