Який ДСТУ повинно мати якісне морозиво: зберігайте цей перелік

В Україні є три стандарти якості

З наближенням літа у супермаркетах вже почали розширювати асортимент морозива. Однак у декого і досі є питання: як же відрізнити якісний продукт від неякісного. Для цього існує Державний стандарт України (ДСТУ).

"Телеграф" розповість, який ДСТУ повинно мати морозиво. Зауважимо, що за чинним законодавством усе морозиво повинно мати маркування ДСТУ на упаковці, винятки є лише для імпортного та того, що виготовляється за власними технічними умовами (ТУ).

ДСТУ морозива

Наразі в Україні діють три національні стандарти на морозиво:

ДСТУ 4733:2007 "Морозиво молочне, вершкове, пломбір. Загальні технічні умови";

ДСТУ 4734:2007 "Морозиво плодово-ягідне, ароматичне; щербет, лід. Загальні технічні умови";

ДСТУ 4735:2007 "Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні технічні умови".

Морозиво з ДСТУ 4733 виготовлено на молочній основі. Залежно від відсотка жиру воно поділяється на:

молочне – з масовою часткою молочного жиру (тобто тваринного походження) від 0,5% до 7,5% включно;

вершкове – з масовою часткою молочного жиру від 8% до 11,5% включно;

пломбір – з масовою часткою молочного жиру від 12% до 20 % включно".

Тобто морозиво з ДСТУ 4733 вважається найкращим та повністю натуральним. Саме таке маркування слід шукати на упаковках, якщо бажаєте придбати продукт високої якості.

Морозиво за ДСТУ 4734 — це плодово-ягідне морозиво, воно має відповідну сировину у складі. Його виготовляють з цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів та інших необхідних інгредієнтів. Тобто це морозиво не гірше за складом за ДСТУ 4733, воно просто має власний стандарт, і його наявність на упаковці вказує на якість продукту. Плодово-ягідне морозиво за законом не може мати ДСТУ 4733, адже виготовлене не з чистої тваринної сировини.

Морозиво з ДСТУ 4735 має комбінований склад. Тобто воно виготовлене з сировини тваринного та рослинного походження. Цей продукт містить молочні продукти та компоненти немолочного походження, рослинні, тваринні жири або їхні суміші в довільних співвідношеннях, згідно з рецептурою, з додаванням необхідних для його виробництва інгредієнтів. Такі види морозива найчастіше мають специфічні домішки: печиво, горіхи, шоколад тощо.

Яке ж морозиво краще

Якщо ви шукаєте повністю натуральний та якісний продукт, обирайте морозиво ДСТУ 4733. Воно може бути і в стаканчиках, і на паличці, з какао та без. Стосовно плодово-ягідного продукту, він повинен мати ДСТУ 4734. Однак звертайте увагу на склад морозива, воно не повинно містити консервантів, синтетичних барвників, шкідливих та недозволених Е-добавок.

Також не забувайте, що будь-яке морозиво повинно містити на упакуванні дату виготовлення, термін придатності, ДСТУ та номер партії. Якщо ж продукт не має державного стандарту, це не означає, що він не якісний. На це є дві причини: продукт імпортований або виготовлений за власними технічними стандартами.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні можна купити найдешевше морозиво.