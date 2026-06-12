Угода на межі підписання: що приховує меморандум США та Ірану щодо Ормузької протоки

Американський лідер Дональд Трамп очікує підписання документа найближчим часом

Меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Іраном може бути підписаний вже найближчим часом та передбачатиме негайне відкриття Ормузької протоки без плати за прохід.

Про це пише Axios, посилаючись на слова дипломата однієї з країн-посередників та представник уряду США. За його словами, передбачено також пом’якшення санкцій щодо Ірану за умови дотримання умов угоди.

"Меморандум про взаєморозуміння продовжить перемир'я на 60 днів, у тому числі в Лівані, протягом яких будуть проводитися ядерні переговори. Текст включає рамкові положення щодо вирішення проблеми запасів збагаченого урану в Ірані, хоча будь-які дії щодо ядерної програми Ірану залежатимуть від другої, більш докладної угоди", — йдеться у матеріалі.

У Штатах погодили текст, але зазначили, що він все ще потребує остаточного затвердження. Президент США Дональд Трамп очікує на підписання документа у вихідні. Проте прессекретар МЗС Ірану заявив, що Тегеран "ще не прийняв остаточного рішення".

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, Іран візьме на себе певні зобов’язання за своєю ядерною програмою — передусім ніколи не набувати ядерної зброї і вирішити тупикову ситуацію навколо збагаченого урану. За словами одного з американських чиновників, Трамп погодився з тим, що одним із варіантів вирішення проблеми може бути розведення високозбагаченого урану всередині країни під наглядом інспекторів ООН.

Будь-які кроки щодо ядерної програми Ірану будуть зроблені лише у разі досягнення другої угоди — невизначена перспектива, враховуючи, наскільки складними були набагато менш технічні переговори щодо меморандуму.

Меморандум докладно розглядає всі ядерні питання та задовольняє всім вимогам США. Передбачає негайне відкриття протоки без стягнення плати за прохід та повернення до довоєнних обсягів судноплавства протягом 30 днів. Натомість буде знято й блокаду США. До цього американські чиновники говорили, що після відкриття протоки Ірану будуть надані тимчасові послаблення у санкціях, які дають змогу продавати нафту протягом 60 днів. Це принесе Тегерану цінний прибуток.

Що відомо про меморандум. Інфографіка: "Телеграф"/ ШІ

Зняття санкцій буде збільшено, якщо Іран виконає умови початкової угоди та виявить "сумлінність" у наступних переговорах. При цьому Іран наполягає на отриманні частини грошей одразу ж після підписання будь-якої початкової угоди, тоді як США заявляють, що вони розблокуватимуться траншами залежно від виконання умов.

Іран наполягає на тому, що він має отримати частину грошей негайно після підписання будь-якої початкової угоди, тоді як США заявляють, що вони розблокуватимуться траншами залежно від виконання умов. В останні дні США, Іран та Катар обговорювали механізм, за допомогою якого Іран отримає доступ до частини своїх заморожених коштів у Катарі для закупівлі гуманітарної продукції.

З чого все почалося

США та Ізраїль 28 лютого 2026 року завдали ударів по військових та ядерних об’єктах Ірану. У ході атак було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низку високопоставлених військових та чиновників.

Після загибелі аятоли влада в Ірані перейшла до тимчасової поради. Новим верховним лідером обрали Моджтабу Хаменеї (56 років), це другий син попереднього керівника країни Алі Хаменеї. Однак на публіці він не з’являється, за даними США, він тяжко поранений.

Іран завдав ракетно-дронових атак по Ізраїлю, а також атакував американські військові бази в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.

У квітні за посередництва Пакистану Вашингтон і Тегеран погодили перемир’я (тимчасове припинення вогню). Однак іноді сторони атакують об’єкти один одного.

Чого домагаються США

США вимагають від Ірану повного згортання його ядерної програми під суворим міжнародним контролем. Вашингтон також вимагає від країни припинення підтримки терористичних угруповань у регіоні та забезпечення безперешкодної свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Чого хоче Іран

Своєю чергою Тегеран хоче повного скасування міжнародних економічних санкцій та надання фінансових гарантій. Серед його вимог також припинення вогню із боку Ізраїлю в Ливані та Газі та визнання права Тегерана на цивільну ядерну програму без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як війна в Ірані вилізе боком США, розповів Безсмертний.