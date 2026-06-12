Знайшов гроші на вулиці і поплатився за це ще більше: випадкова знахідка може обернутися у неприємності

В умовах воєнного стану закон суворіше

Багато хто вважає, що знайдена на дорозі купюра або загублений кимось гаманець — це щасливий випадок і законна здобич за принципом "що впало, те пропало". Проте така логіка є абсолютно хибною і може коштувати "щасливчику" не лише фінансових втрат, які в рази перевищать суму знахідки, а й реального тюремного строку.

"Телеграф" розповість детальніше, який штраф можна отримати.

Що каже закон: знахідка чи привласнення чужого майна

Відповідно до статті 337 Цивільного кодексу України, особа, яка знайшла загублену річ (зокрема й гроші), зобов'язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі, і повернути її. Якщо власник невідомий, той, хто знайшов гроші, має заявити про знахідку в поліцію або в орган місцевого самоврядування.

Закон дозволяє зберігати знайдені гроші у себе, але лише після офіційної реєстрації заяви в поліції. Якщо протягом шести місяців власник не з'явиться, особа, яка знайшла гроші, набуває право власності на них абсолютно легально. Проте, якщо замовчати про факт знахідки і просто покласти кошти до власної кишені — це кваліфікується як незаконне привласнення чужого майна.

Коли щасливий випадок перетворюється на кримінальну статтю

Судова практика в Україні демонструє жорстку позицію: якщо особа бачила, хто саме впустив гроші або де їх було залишено (наприклад, гроші стирчали з банкомату після попереднього клієнта, лежали біля каси або на столику в кафе), і замість повернення привласнила їх — це трактується за статтею 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Сучасні технології, зокрема камери відеоспостереження, які встановлені на банкоматах, у магазинах, на заправках та вулицях, дозволяють правоохоронцям за лічені години встановити особу, яка підняла гроші. В результаті замість несподіваного збагачення громадянин отримує статус підозрюваного.

Що змінилося під час воєнного стану

Будь-яка крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, автоматично кваліфікується за частиною 4 статті 185 ККУ. Це означає, що навіть за привласнення кількох сотень знайдених гривень, якщо це буде доведено як крадіжка (наприклад, витягли з банкомату чи підібрали на очах у власника), особі загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, за що можуть відібрати собаку.