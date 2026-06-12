Зібров на сцені та арбітр-кіборг: найкращі жарти та меми про перший день ЧС-2026

Перший день Мундіалю порадував великою кількістю кумедних моментів

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. Перший ігровий день Мундіалю подарував любителям футболу яскраву церемонію відкриття та два матчі.

Що потрібно знати

ЧС-2026 стартував у Мексиці

Відбулося дві гри

Мережа відреагувала жартами та мемами на події першого ігрового дня

В Інтернеті жартують про події, що сталися у перший ігровий день. У центрі уваги камбек Південної Кореї проти Чехії (2:1), а також нудний матч-відкриття Мексика — ПАР (2:0), повідомляє "Телеграф".

На церемонії відкриття ЧС-2026 помітили артиста, схожого на Павла Зіброва.

Мексиканець Гільєрмо Очоа став першим гравцем в історії ЧС, який вшосте увійшов у заявку на турнір. В Україні гравець став мемом.

Рефері першої гри ЧС-2026 стали порівнювати з кіборгом через велику кількість гаджетів на голові.

Mexico vs South Africa referee pic.twitter.com/OJYt39dxPa — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

🎮 pic.twitter.com/jWbKwUHHm8 — World Cup Out Of Context (@WorldCup__26) June 12, 2026

Також суддя видалив трьох футболістів.

Referee of Mexico vs South Africa pic.twitter.com/qUq3Ofz8ZQ — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

Mexico vs South Africa referee highlights pic.twitter.com/xyyiImzv6L — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

Канадська туристична фірма підготувала яскраве гасло до ЧС-2026. "Італія залишається вдома. А ви не зобов’язані".

The award for the best ad of the 2026 World Cup goes to Canadian travel agency @flighthubglobal pic.twitter.com/Bsx3HqCyZ8 — Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026

У мережі запропонували свій варіант гімну Південної Кореї.

It's time for the South Korea national anthem



pic.twitter.com/8UTuzZPWRb — Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026

Південна Корея здобула разючу вольову перемогу.

South Korea vs Czechia highlights pic.twitter.com/fxwg2vB9U9 — Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026

Час початку матчів по Києву змушує замислитися, а чи варто взагалі дивитись ЧС-2026.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.