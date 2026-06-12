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Зібров на сцені та арбітр-кіборг: найкращі жарти та меми про перший день ЧС-2026

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Арбітр Вілтон Сампайо Новина оновлена 12 червня 2026, 13:40
Арбітр Вілтон Сампайо. Фото Getty Images

Перший день Мундіалю порадував великою кількістю кумедних моментів

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. Перший ігровий день Мундіалю подарував любителям футболу яскраву церемонію відкриття та два матчі.

Що потрібно знати

  • ЧС-2026 стартував у Мексиці
  • Відбулося дві гри
  • Мережа відреагувала жартами та мемами на події першого ігрового дня

В Інтернеті жартують про події, що сталися у перший ігровий день. У центрі уваги камбек Південної Кореї проти Чехії (2:1), а також нудний матч-відкриття Мексика — ПАР (2:0), повідомляє "Телеграф".

На церемонії відкриття ЧС-2026 помітили артиста, схожого на Павла Зіброва.

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Мексиканець Гільєрмо Очоа став першим гравцем в історії ЧС, який вшосте увійшов у заявку на турнір. В Україні гравець став мемом.

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Рефері першої гри ЧС-2026 стали порівнювати з кіборгом через велику кількість гаджетів на голові.

Також суддя видалив трьох футболістів.

Канадська туристична фірма підготувала яскраве гасло до ЧС-2026. "Італія залишається вдома. А ви не зобов’язані".

У мережі запропонували свій варіант гімну Південної Кореї.

Південна Корея здобула разючу вольову перемогу.

Час початку матчів по Києву змушує замислитися, а чи варто взагалі дивитись ЧС-2026.

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Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.

Теги:
#Футбол #Збірна Чехії #Збірна Мексики #Збірна ПАР #Збірна Південної Кореї #ЧС-2026