Зібров на сцені та арбітр-кіборг: найкращі жарти та меми про перший день ЧС-2026
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Перший день Мундіалю порадував великою кількістю кумедних моментів
У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. Перший ігровий день Мундіалю подарував любителям футболу яскраву церемонію відкриття та два матчі.
Що потрібно знати
- ЧС-2026 стартував у Мексиці
- Відбулося дві гри
- Мережа відреагувала жартами та мемами на події першого ігрового дня
В Інтернеті жартують про події, що сталися у перший ігровий день. У центрі уваги камбек Південної Кореї проти Чехії (2:1), а також нудний матч-відкриття Мексика — ПАР (2:0), повідомляє "Телеграф".
На церемонії відкриття ЧС-2026 помітили артиста, схожого на Павла Зіброва.
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Мексиканець Гільєрмо Очоа став першим гравцем в історії ЧС, який вшосте увійшов у заявку на турнір. В Україні гравець став мемом.
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Рефері першої гри ЧС-2026 стали порівнювати з кіборгом через велику кількість гаджетів на голові.
Mexico vs South Africa referee pic.twitter.com/OJYt39dxPa— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
June 12, 2026
Також суддя видалив трьох футболістів.
Referee of Mexico vs South Africa pic.twitter.com/qUq3Ofz8ZQ— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
Mexico vs South Africa referee highlights pic.twitter.com/xyyiImzv6L— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
Канадська туристична фірма підготувала яскраве гасло до ЧС-2026. "Італія залишається вдома. А ви не зобов’язані".
The award for the best ad of the 2026 World Cup goes to Canadian travel agency @flighthubglobal pic.twitter.com/Bsx3HqCyZ8— Troll Football (@TrollFootball) June 11, 2026
У мережі запропонували свій варіант гімну Південної Кореї.
It's time for the South Korea national anthem— Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026
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Південна Корея здобула разючу вольову перемогу.
South Korea vs Czechia highlights pic.twitter.com/fxwg2vB9U9— Troll Football (@TrollFootball) June 12, 2026
Час початку матчів по Києву змушує замислитися, а чи варто взагалі дивитись ЧС-2026.
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Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.
Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.