Загроза удару "Орєшніком": що відомо про ракету і чи може Україна її збивати

Глава держави закликав українців бути обережними та реагувати на тривоги

Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу можливої атаки Росії міжконтинентальною ракетою "Орєшнік". Цей тип озброєння може нести ядерний заряд.

"Телеграф" розповість, що відомо про цю повітряну ціль і чи може Україна її збивати. Зауважимо, що також глава держави наголосив, що ворог готує комбіновану атаку на міста.

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка". Перевіряємо цю інформацію.

Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями", — написав президент.

Що відомо про "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, її часто називали міжконтинентальною. Ракета здатна розвивати надзвукову швидкість (понад 10 Mach) і оснащена роздільною боєголовкою. Потенційно це дозволяє уражати кілька цілей одночасно. Вона може бути носієм ядерного та конвенційного (звичайного) заряду. Її швидкість 13,5 тисяч км на годину. Клас "земля-земля".

Характеристика ракети, фото - "Телеграф"

Основна особливість запуску — ракета піднімається досить високо для розгону та має балістичну траєкторію. Не всі радари можуть одразу показати можливу ціль. На кінцевій ділянці відбувається входження бойових блоків в атмосферу з дуже великою швидкістю.

За скільки ракета долітає до столиць Європи

Чи можна її збити

Жодна з наявних в України систем ППО не може збити цю ракету. "Орєшнік" теоретично можна знищити установками, які є в Росії, США та Ізраїлі, зокрема йдеться про російську S-500 "Прометей", американську Graund-Based Interceptor та ізраїльську — Arrow-3.

Водночас збиття ракети ускладнює:

Гіперзвукова швидкість — близько 13 000 км/год

Бойові блоки, які розділяються — ракета несе кілька бойових блоків, які на фінальному відрізку траєкторії розділяються та атакують різні цілі.

Маневрування — окремі бойові блоки не рухаються по передбачуваній дузі.

Час перехоплення — найбільш ефективно перехопити ракету до того, як вона розділиться на бойові блоки, а це відбувається на висоті понад 100 км.

Коли Росія атакувала Україну "Орєшніком"

21 листопада 2024 року "Орєшнік" був використаний для удару по Дніпру. Тоді боєголовки не несли заряду.

У січні 2026 року було друге застосування — вдарили під Львовом.

