Росіяни скоро "звалять" з Криму? Притула про ситуацію на півострові

Українські військові відрізають окуповану частину від материка

Російські окупанти рано чи пізно будуть змушені тікати з окупованого Криму, адже Сили Оборони реалізують стратегічну ізоляцію окупованого півострова, росіяни не можуть постачати туди пальне. Громадський діяч, волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула вважає, що це не станеться швидко.

Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна", коментуючи слова голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, що скоро російські окупаційні війська будуть тікати з Криму. Притула згодний, але вважає, що на це потрібний час.

Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Підозрюю, що це не близька і не короткотривала перспектива. Але у кінцевому результаті – так. Росіянам звалювати з Криму буде "нє впєрвой", вони це вже проходили. І в цьому контексті Кримський міст може їм стати у великій пригоді, якщо наші його не розвалять до того часу", — каже Притула.

Він вказав на те, що росіяни у дуже рідкісних випадках завозять пальне по Кримському мосту. Зазвичай ешелони з цистернами там вже не йдуть через побоювання атаки. Пороми, якими користувалися окупанти, потопили Сили Оборони. Крім того, вони беруть під вогневий контроль сухопутний коридор.

"Зараз вони взагалі йдуть на скоєння чергового воєнного злочину – міркують, як маскувати під цивільний транспорт свої паливозаправники, цистерни тощо. Не можна цього робити, але вони будуть. Усе одно їм це не допоможе, тому що наші випалять до бісової матері це все. Таким чином, там відбудеться певний соціальний колапс. А до чого він призведе? Давайте почекаємо, подивимось", — зазначив Притула.

В Криму дефіцит палива — що відомо

Ще з травня Сили Оборони планомірно працюють над стратегічною ізоляцією Криму. Зокрема перерізають "сухопутний коридор", яким окупанти завозили на півострів пальне. Йдеться про трасу Р-280, яка з'єднує Ростов-на-Дону з Сімферополем через окуповані Донецьк і Маріуполь.

Бензина нема вже і поруч з Кримом. Скріншот

Навесні цього року ЗСУ за допомогою безпілотників дистанційно мінували цю дорогу. Зазвичай дрони скидають вибухові пристрої, які спрацьовують під час фіксації руху. Ці атаки скеровані на військові машини і вантажівки з товаром та пальним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 11 червня в окупованому Криму було атаковано кілька важливих мостів. Важливі транспортні магістралі розташовано в Армянську, який після атак на Чонгарський міст, був головним об'їзним шляхом.