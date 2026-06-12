Львів хоче жорстко обмежити електросамокати: як діють в інших регіонах України

Частина правил зачепить як користувачів, так і операторів прокату

У Львові планують з 1 липня ввести нові правила для самокатників. Все через чисельні випадки травм та навіть смертей, пов'язаних з електросамокатами.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, торік троє дітей загинули після важких травм, а за останні три місяці понад 100 госпіталізовані. Які зміни пропонуються:

операторів прокату зобов'яжуть верифікувати вік користувачів — можна буде брати в прокат тільки з 16 років

на аварійно-небезпечних ділянках швидкість обмежать до 15 км/год

шоломи стануть обов'язковими

залишати електросамокати можна тільки на визначених місцях для паркування.

Місто вже уклало меморандум з операторами прокату самокатів: встановлено ліміти швидкості (20 км/год у місті, 15 км/год у парках і пішохідних зонах), визначено заборонені для руху й паркування центральні локації, а також 79 спеціальних місць для стоянки. Усі самокати мають ідентифікаційні номери для фіксації користувача у разі ДТП, повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

"Телеграф" розбирався, де та як в Україні вже обмежили їзду на електросамокатах та як це регулюється на всеукраїнському рівні.

Закон та електросамокати: чи є готове рішення

В Україні питання електросамокатів не врегульоване окремо на законодавчому рівні, проте вже готуються до такого кроку. У Верховній Раді пропрацьовують законодавчі зміни, профільний комітет наразі готує єдиний документ з усіх наявних проєктів, міжнародних практик тощо. Термін — найближчі місяці, заявляє заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Зокрема в пропозиціях — введення поняття легкий персональний електричний транспорт, розробка правил руху тощо. Крейденко зауважив, що як користувачі самокатів мають знати, за якими правилами рухатися, так і поліція має отримати механізм, як контролювати виконання правил і як карати за порушення.

Наразі рух на електросамокатах та відповідальність регулюються Законом України 2956-IX, загальними Правилами дорожнього руху (ПДР) та Кодексом України про адміністративні правопорушення. Їздити можна велосипедними доріжками або правим краєм проїжджої частини. Їзда тротуарами загалом заборонена, окрім дітей на окремих майданчиках. Цікаво, що в деяких містах виділили зони, куди електросамокатам не можна заїхати ще до законодавчого врегулювання питання.

Зона без електросамокатів в центральному парку Хмельницького / Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Що вже зробив Київ

Столиця України запровадила рішення щодо електросамокатів ще у 2021 році через меморандум між КМДА та всіма операторами прокату. Окрім того, що максимальна швидкість програмно обмежена до 20 км/годину, також є зони з ще нижчою — до 14 км/год. Введені правила, де самокати залишати заборонено:

історичний центр

зони навколо дипломатичних установ

зони біля окремих державних органів

локації біля правоохоронних органів

зони біля суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони.

Визначені також зони, де рух самокатів має повністю блокуватися. Стартувати електросамокати можуть тільки із спеціально визначених місць, а оператори мають страхувати користувачів.

Самокат в Києві, кинутий на тротуарі/ Фото: Мелінда Сіммонс, Посол Великої Британії в Україні в період з 2019 по 2023 роки

Одеський променад на самокаті

В тому ж 2021 році, в Одесі також підписали меморандум з операторами прокату. Швидкість обмежили до 20 км/годину, а в певних зонах, серед яких сквери та парки — обмеження до 12 км/год. Стоянки чітко регламентовані, а оператори мають повідомляти про правила руху та недопустимість їзди більше ніж однієї людини. Зауважимо, на Трасі Здоров'я рух на самокатах заборонили.

Івано-Франківськ ввів найжорсткіший підхід

У 2025 році міська комісія з безпеки руху домоглася технічного блокування прокатних самокатів у центральній пішохідній частині міста. Оператори Bolt, E-wings та ECOS налаштували геозони так, що прокатний самокат у визначеному центрі міста просто припиняє рух.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після резонансної аварії в Києві, в Україні планують посилення відповідальності для водіїв, які порушують правила руху. Це може бути як бальна система, так і інша градація штрафів, залежно від перевищення швидкості та частоти порушень.