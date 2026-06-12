В Україні дедалі частіше бачать великих тарантулів: що відомо про їхні укуси

Арахнологиня пояснила, чому люди дедалі частіше помічають самок із потомством

Павуків-вовків з десятками дитинчат на спині почали частіше помічати в Україні. Арахнологиня каже — вони є типовими мешканцями України, проте можуть боляче вкусити.

Як розповіла співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук, це тарантул південноруський, який поширений майже по всій території України — помічати його почали ще понад 100 років тому. Здебільшого вони активні вночі, а вдень бачать самок в період розмноження.

Їх часто не бачать, оскільки вони полюють вночі, а вдень ховаються в норах, тому більшість людей не звертає на них увагу. Але після розмноження, коли самка вже виходить з дитинчатами, то, звичайно, ми можемо їх побачити й вдень. Анастасія Іосипчук, арахнологиня

Такий павук може і вкусити. Реакція — індивідуальна та залежить від наявності алергії. "Всі павуки є отруйними, за виключенням однієї тільки родини.І, звичайно, він може вас вкусити, але в більшості випадків не буде. Отрута токсично не більші, ніж як укус бджоли", — пояснює експертка.

Що відомо про тарантула південноруського

Тарантул південноруський (Lycosa singoriensis) — це найбільший павук в Україні. Він може вирости до 4 см. Особливість павуків-вовків в тому, що вони не плетуть сіток для лову. Ці павуки є активними бродячими хижаками. Вони вистежують здобич, підстерігають її в засідці або наздоганяють швидким стрибком.

Тарантул південноруський або ж павук-вовк/ Інфографіка "Телеграфу", ШІ

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