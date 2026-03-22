Чому дорогий товар в супермаркеті змушує вас вважати дешевший "вигідним": пояснення маркетолога

Цим маркетинговим ефектом користується майже кожна торгова точка

У супермаркетах є чіткі правила щодо того, яку музику потрібно вмикати, як розміщувати товари та показувати ціни. Останні прийоми можуть суттєво впливати на покупців і спонукати їх купувати більш вигідні пропозиції.

Як розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук, є психологічний ефект, коли дорогий товар поруч робить інші варіанти поруч більш привабливими за ціною. Покупець порівнює ціни "на око" і починає сприймати дешевший товар як вигідний, навіть якщо він не найдешевший або не найкращий за співвідношенням ціни та якості.

Детальніше у матеріалі: "Чому в супермаркеті ми купуємо зайве: маркетолог розкрив головні хитрощі магазинів".

Він додав, у торгівлі діють певні візуальні правила сприйняття. Наприклад, коли покупець рухається вздовж полиць зліва направо, ціни часто розташовують так, щоб вони поступово зростали. Це створює відчуття логічної послідовності та допомагає орієнтуватися у вартості товарів.

Також важливу роль відіграє вертикальне розміщення продукції. Дорожчі позиції зазвичай знаходяться на рівні очей, тоді як дешевші — вище або нижче. Саме ця зона, на думку експертів, є найбільш ефективною для продажів, адже саме на неї покупці звертають увагу в першу чергу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому людина купує набагато більше без продавця.