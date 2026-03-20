Чому людина купує набагато більше без продавця: цікава відповідь маркетолога

Свого часу це стало основною причиною зростання продаж

Супермаркети використовують різні прийоми, щоб покупці залишались у магазині довше та купували більше товарів. Формат самообслуговування також впливає на поведінку людей, і цьому є просте пояснення.

Як зазначає експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук, головна особливість цього формату — відсутність постійного посередника між товаром і покупцем, що і стало основною причиною зростання продажів. Саме це відкриття зробили ще під час появи перших супермаркетів у США.

Детальніше у матеріалі: "Чому в супермаркеті ми купуємо зайве: маркетолог розкрив головні хитрощі магазинів".

Крім того, на поведінку покупців у супермаркеті впливає й музика, як раніше зазначав експерт. Повільний темп і спокійна атмосфера змушують людей довше залишатися в магазині та уважніше розглядати товари. У результаті відвідувачі частіше додають у кошик більше позицій, що підвищує середній чек і збільшує продажі. Такий підхід уже давно використовується в роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 речей, які купують всі, але користуються один раз. На них можна зекономити кругленьку суму.