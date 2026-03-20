Не тільки вищі ціни. Чим ще відрізняються "Сільпо" та "Le Silpo"

В Україні всього чотири преміуммагазини

Мережа "Сільпо" чи не єдина в Україні, яка має супермаркет преміального класу. Йдеться про "Le Silpo".

"Телеграф" розповість, у чому їхня різниця та наскільки відрізняються ціни. Зауважимо, що преміальні супермаркети зустрічаються переважно у великих містах.

Магазини "Сільпо" мають звичний для українців асортимент товару з середніми цінами. При цьому "Le Silpo" ("Ля Сільпо") — це преміальний супермаркет, який має чимало імпортних товарів, ширшу та вишуканішу кухню, а також досить дорогі продукти.

Вважається, що у "Ля Сільпо" не тільки обслуговування краще, а й якість товару. Адже ціна на фрукти, овочі чи хліб врази вища, ніж у звичайному магазині. Це ж стосується страв кулінарії, де переважно представлені вишукані страви з не менш вишуканою ціною.

"Ля Сільпо" у Дніпрі

Окрім того, у "Ля Сільпо" є власний міні-ресторан "Le Grill" з меню від бренд-шефа Марко Черветті. Тут можна випити кави або вина, попросити приготувати вибраний у м’ясному відділі стейк чи морепродукти з акваріума, улюблену страву зі свіжих продуктів магазину.

Відомо, що в Україні є чотири супермаркети "Le Silpo" у чотирьох містах: Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі.

Які ціни в "Le Silpo"

У магазинах "Ля Сільпо" ціни на продукти дещо вищі, ніж у звичайних. До прикладу, у Дніпрі курячі яйця коштують від 88 до 125 грн, станом на січень 2026 року. При цьому у звичайному "Сільпо" — від 58,79 грн.

Скільки коштують яйця у "Ля Сільпо". Фото: "Наше місто"

Скільки коштують яйця у "Сільпо"

Хліб у "Ля Сільпо" від 54 грн до 130 грн за буханку, у звичайному магазині — від 25 грн до 111 грн. Зауважимо, що чимало позицій схожі, однак ціна на десятки гривень відрізняється.

Скільки коштує хліб у "Ля Сільпо". Фото: "Наше місто"

Скільки коштує хліб у "Сільпо"

