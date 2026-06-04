Ні дерево, ні меламін: що стає головним трендом у домашніх меблях у 2026 році

Матеріал використовують у виготовленні столів, шаф, полиць та кухонь

У 2026 році світ домашнього декору та інтер'єрного дизайну почав активно відходити від звичного використання дерева та традиційного меламіну. На сторінках профільних журналів та у свіжих дизайнерських проєктах усе частіше з'являються столи, кухонні шафи, бібліотеки та інші ключові елементи інтер'єру, виготовлені з нержавіючої сталі та шліфованого металу.

Про це пише losandes. За даними видання, головна мета такого переходу — створення більш чистого, сучасного простору, який повністю відповідає канонам актуального дизайну.

Сталь виходить за межі кухні

Протягом багатьох років нержавіюча сталь асоціювалася виключно з професійними кухнями ресторанів або ж із надто жорстким індустріальним стилем (лофтом). Проте у 2026 році ситуація кардинально змінилася. Експерти зі спеціалізованих видань зазначають, що "холодні" метали, хром та сріблясті покриття не просто залишаються в моді, а стають повноцінними господарями житлових кімнат, додаючи інтер'єру витонченості та теплоти завдяки правильному поєднанню.

Ключ до успіху цієї тенденції полягає в новому підході до комбінування. Метал більше не виглядає стерильно чи по-лікарняному, оскільки сьогодні його поєднують із:

темними породами деревини;

натуральним текстилем;

природним каменем;

м'яким, теплим освітленням;

закругленими, плавними формами меблів.

Така гра текстур створює ефектний контраст, роблячи кімнату сучасною, але водночас затишною та персоналізованою.

Кухня нержавіючої сталі та шліфованого металу.

Чому меламін починає втомлювати покупців

Зростання популярності металу частково зумовлене візуальною втомою від надто стандартизованих меблів. Хоча меламін залишається практичним та бюджетним варіантом, у сфері декору він більше не викликає відчуття новизни.

Окрім того, масове виробництво ламінованих меблів сформувало у споживачів стійку асоціацію з низькою довговічністю: покриття таких меблів з часом може відшаровуватися, а внутрішні пресовані шари розбухають від вологи. Хоча це трапляється не з усіма виробами, покупці все частіше шукають матеріали з більшою естетичною тривалістю, які з роками не втрачають привабливості.

У цьому контексті нержавіюча сталь має дві ключові переваги:

Естетична: вона відбиває світло, візуально розширює простір, створює відчуття порядку та чистоти.

вона відбиває світло, візуально розширює простір, створює відчуття порядку та чистоти. Практична: експерти наголошують, що цей матеріал надзвичайно стійкий до зношення, довговічний і максимально простий у догляді, що робить його ідеальним для зон з інтенсивним щоденним використанням.

Як інтегрувати тренд у дім і не "заморозити" затишок

Нова тенденція зовсім не закликає перетворювати вітальню на металевий ангар чи повністю відмовлятися від дерева. Навпаки, звіти за 2026 рік показують, що теплі дерев'яні відтінки залишаються на піку популярності. Проте тепер вони мають гармонійно співіснувати з глянцевими металевими поверхнями та виразними елементами зі сталі. Саме цей сміливий мікс протилежностей і визначає сучасний стиль домашнього інтер'єру.

Раніше "Телеграф" писав, який тренд перетворює кухонне вікно на найкорисніше місце в домі.