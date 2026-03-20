Підготуйтесь до Великодня вчасно. Де вигідніше купити глазур на паски

Тетяна Крутякова
Гроші та паска Новина оновлена 20 березня 2026, 20:53
Цьогоріч його святкують 12 квітня

Напередодні Великодня чимало господинь заздалегідь купують усі потрібні інгредієнти для випікання пасок. Серед яких зазвичай є й кондитерська глазур.

"Телеграф" вирішив порівняти ціни на глазур в популярних магазинах. Зауважимо, що вартість може залежати не тільки від грамовки товару, а й від виробника.

Також кольори глазурі, наявність блискіток чи ефекту перламутрового сяйва додають ціни.

Яка вартість в "АТБ"

  • "Глазуp біла" від "Пікантної кухні" 75 г за 11,90,
  • глазуp бiлкова кольоpова з натуpальними баpвниками аcоpтi 75 г — 14,90 грн,
Скільки коштує глазур в АТБ
Скільки коштує глазур в АТБ
  • глазуp "Блискучий метеорит" 75 г — 24,90 грн.
Скільки коштує глазур в АТБ
Скільки коштує глазур в АТБ

Яка ціна в "Сільпо"

  • глазур "Добрик" зі смаком ванілі 75 г — 17,99 грн,
  • суміш десертна "Добрик" "Глазур" кольорова з натуральними барвниками 75 г — 22,69 грн,
  • глазур "Добрик" з агар-агаром зі смаком лимона жовта 100 г — 31,99, зі смаком ванілі — 37,19 грн,
Скільки коштує глазур в Сільпо
Скільки коштує глазур в Сільпо

Яка ціна в "Аврорі"

  • глазур кондитерська з натуральними барвниками "Добрик" кольорова 75 г — 15 грн,
  • глазур кондитерська "Добрик" "Блискучий метеорит" мікс 75 г — 22 грн,
  • глазур кондитерська цукрова "Добрик" зі смаком ванілі біла — 12 грн
Скільки коштує глазур в Аврорі
Скільки коштує глазур в Аврорі

Яка ціна у "Варусі"

  • глазур "Добрик" з натуральними барвниками в асортименті 75 г — за акцією 19,90 грн, без акції — 24,90 грн,
  • глазур "Деко" зі смаком ванілі 75 г — 14,90 грн,
  • глазур "Dr.Oetker" з шоколадним смаком 100 г — 33,70 грн,
Скільки коштує глазур у Варусі
Скільки коштує глазур у Варусі
  • глазур "Добрик" зі смаком ванілі 75 г — за акцією 16,90, без — 19,90 грн.
Скільки коштує глазур у Варусі
Скільки коштує глазур у Варусі

Аналізуючи ціни у супермаркетах, можна дійти висновку, що вигідніше купувати глазур для пасок в магазинах "Аврори", "АТБ" чи "Варусу". А от найдорожча вартість саме у "Сільпо", хоча майже усі магазини мають однаковий асортимент.

