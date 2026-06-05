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Косулі в безпеці? Чим харчуються рисі в дикій природі, пояснив зоолог

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
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Автор
Головна їжа хижака значно дрібніша Новина оновлена 05 червня 2026, 09:32
Головна їжа хижака значно дрібніша. Фото Колаж "Телеграф"

На території України зараз нараховується до 500 особин рисі

Рись може полювати навіть на звичайних мишей. Думка, що цей хижак щодня з'їдає по косулі, знищуючи її популяцію — помилка.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, рись може полювати за білкою, скакати за нею по дереву.

"Рись полює на бобра. Рись може полювати на звичайних мишей, як кіт — на полівку, коли вона голодна. Не тільки на косулю. То не означає що кожного дня вона йде і їсть косулю. Це стереотипи — хто що їсть. Так само маніпулюють і мисливці, кажуть що рисі виїдять популяцію косуль", — розповів зоолог.

Рись
Рись. Фото: cheline

Він навів яскравий приклад — косуля для рисі, то саме, що для людини — бутерброд з червоною ікрою. Це — святкова, а не повсякдення страва.

Де в Україні можна зустріти рись

Рись
Рись схожа на великого кота. Фото: magnific

За словами Ігоря Дикого, станом на зараз на території України проживає близько 500 особин рисі. Проте це дві субпопуляції — поліська і карпатська.

"На Поліссі особин приблизно 100-150, і інша частина — це Карпати там більше", — зазначив зоолог.

За його словами, за час повномасштабної війни Росії проти України чисельність популяції рисі в Україні особливо не змінилася. Водночас за останні 10-15 років помітно зростає чисельність цього хижака на Поліссі.

Як писав "Телеграф" зоолог також розповів, чи загрожують Україні зграї вовкособак. Вовки можуть схрещуватися з собаками та давати потомство.

Теги:
#Хижак #Косуля #Тварина #Рись #Ігор Дикий