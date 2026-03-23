Три причини, чому не укорінюється виноград

Час іде, все начебто зроблено правильно, але немає ні калюсу, ні зачатків кореневої системи. Пояснюємо, чому так може бути.

Самостійно виростити саджанець винограду дуже просто. Для цього ранньою весною ставлять на вкорінення живці, тобто фрагменти лози, що визріла торік, величиною від 1 до 3-4 бруньок. Посадковий матеріал може укорінюватись або у воді, або в ґрунті, і вкрай бажано створити в зоні коренів температуру в районі 23-26 градусів: так коріння з’явиться швидше.

Але якщо живці стоять місяць, а то й більше, але коріння все немає? Причин може бути три.

Особливість сорту. Деякі сорти або гібридні форми спочатку "не люблять" укорінюватися, тому їх найчастіше розмножують щепленням . Наприклад, Фіолетовий ранній, Буффало та деякі інші. Посуха та недостатній полив у минулому сезоні. Винахідники-початківці можуть подумати, що поливати виноград у спеку року — це надмірність. Мовляв, і цукор у ягоді розбавляється, і взагалі виноград прекрасно росте в Середній Азії, де і дощів майже немає. Неправильна думка. В умовах природної посухи, нескінченних суховіїв та недостатнього поливу виноградний кущ віддасть урожай, але його лози не зможуть нормально укорінюватися . Зловживання стимуляторами. У боротьбі за визрівання лози хтось особливо активно використовує стимулятори та добрива, як, наприклад, монофосфат калію. Так, лоза визріває, принаймні виглядає визрілою, і здається, що з нею все добре. Але коли настає момент укорінення, сил на створення власної кореневої системи в неї немає.

Хороша коренева — запорука майбутніх урожаїв винограду

Зазвичай для появи коренів виноградним живцям потрібно 18-30 днів.

