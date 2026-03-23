Три причины, почему не укореняется виноград

Время идет, все вроде бы сделано правильно, но нет ни каллуса, ни зачатков корневой системы. Объяясняем, почему такое может быть.

Самостоятельно вырастить саженец винограда очень просто. Для этого ранней весной ставят на укоренение черенки, то есть фрагменты вызревшей в прошлом году лозы величиной от 1 до 3-4 почек. Посадочный материал может укореняться либо в воде, либо в грунте и крайне желательно создать в зоне корней температуру в районе 23-26 градусов: так корни появятся быстрее.

Но если черенки стоят месяц, а то и больше, но корней все нет? Причины может быть три.

Особенность сорта. Некоторые сорта или гибридные формы изначально "не любят" укореняться, поэтому их чаще всего размножают прививками . Например, Фиолетовый ранний, Буффало и некоторые другие. Засуха и недостаточный полив в прошлом сезоне. Начинающие виноградари могут подумать, что поливать виноград в жаркое время года — это излишество. Мол, и сахар в ягоде разбавляется, и вообще — виноград прекрасно растет в Средней Азии, где и дождей почти нет. Неправильное мнение. В условиях природной засухи, бесконечных суховеев и недостаточного полива виноградный куст отдаст урожай, но его лозы не смогут нормально укореняться . Злоупотребление стимуляторами. В борьбе за вызревание лозы кто-то особенно активно использует стимуляторы и удобрения, как например, монофосфат калия. Да, лоза вызревает, по крайней мере выглядит вызревшей, и кажется, что с ней все хорошо. Но когда приходит момент укоренения, сил на создание собственной корневой системы у нее нет.

Хорошая корневая — залог будущих урожаев винограда

Обычно для появления корней виноградным черенкам требуется 18-30 дней

