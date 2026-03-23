Засновник "АТБ" засвітив годинник, дорожчий за 10 мільйонів: як він виглядає і в чому його родзинка
Циферблат прикраси виконаний у стилі казино
Співвласник української мережі "АТБ" Геннадій Буткевич любить дорогі годинники. На зустрічі з боксером Усиком, який також був із незвичайним аксесуаром, його помітили в екземплярі за мільйони гривень.
Про це повідомляє автор української спільноти Harley Quinn. Так, на одному з фото Буткевича, де він зустрівся з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, можна побачити на руках бізнесмена дорогий годинник. У мережі відразу встановили, що йдеться про люксові Jacob&CO Casino Tourbillon CA100.40.AA.AA.ABALA з циферблатом у вигляді рулетки.
На цю мить такий годинник можна придбати за ціною близько 280 тисяч доларів (12 200 000 гривень).
Хто такий Геннадій Буткевич
Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник корпорації "АТБ", а також засновник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка розвиває бізнеси та проєкти у секторах видобутку, переробки, енергоефективності, рітейлу та девелопменту.
- Народився у Дніпрі 27 травня 1958 року
- Вищу освіту здобув у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті
- Працював у міліції
- Потім вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, вивчав право та економіку.
- У період із 2006 по 2012 роки він був помічником народного депутата від "Партії регіонів"
- Буткевич разом із Євгеном Єрмаковим та Віктором Карачуном стали власниками торгової компанії "Агротехбізнес", яка згодом перетворилася на "АТБ-Маркет".
- У 2015 році Буткевич заснував компанію BGV Group Management, основною діяльністю якої є видобуток корисних копалин, нафти та газу
