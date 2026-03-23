Засновник "АТБ" засвітив годинник, дорожчий за 10 мільйонів: як він виглядає і в чому його родзинка

Циферблат прикраси виконаний у стилі казино

Співвласник української мережі "АТБ" Геннадій Буткевич любить дорогі годинники. На зустрічі з боксером Усиком, який також був із незвичайним аксесуаром, його помітили в екземплярі за мільйони гривень.

Про це повідомляє автор української спільноти Harley Quinn. Так, на одному з фото Буткевича, де він зустрівся з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, можна побачити на руках бізнесмена дорогий годинник. У мережі відразу встановили, що йдеться про люксові Jacob&CO Casino Tourbillon CA100.40.AA.AA.ABALA з циферблатом у вигляді рулетки.

На цю мить такий годинник можна придбати за ціною близько 280 тисяч доларів (12 200 000 гривень).

Олександр Усик та Геннадій Букевич з годинником Jacob&CO Casino Tourbillon

Хто такий Геннадій Буткевич

Геннадій Буткевич. Фото — rau.ua

Геннадій Буткевич – український бізнесмен, співвласник корпорації "АТБ", а також засновник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка розвиває бізнеси та проєкти у секторах видобутку, переробки, енергоефективності, рітейлу та девелопменту.

Народився у Дніпрі 27 травня 1958 року

Вищу освіту здобув у Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті

Працював у міліції

Потім вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, вивчав право та економіку.

У період із 2006 по 2012 роки він був помічником народного депутата від "Партії регіонів"

Буткевич разом із Євгеном Єрмаковим та Віктором Карачуном стали власниками торгової компанії "Агротехбізнес", яка згодом перетворилася на "АТБ-Маркет".

У 2015 році Буткевич заснував компанію BGV Group Management, основною діяльністю якої є видобуток корисних копалин, нафти та газу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко також любить дорогі годинники.