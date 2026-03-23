Основатель "АТБ" засветил часы дороже 10 миллионов: как они выглядят и в чем их изюминка

Циферблат украшения выполнен в стиле казино

Совладелец украинской сети "АТБ" Геннадий Буткевич любит дорогие часы. На встрече с боксером Усиком, который также был с необычным аксессуаром, его заметили в экземпляре за миллионы гривен.

Об этом сообщает автор украинского сообщества "Harley Quinn". Так, на одном из фото Буткевича, где он встретился с чемпионом мира по боксу Александром Усиком, можно увидеть на руках бизнесмена дорогие часы. В сети сразу установили, что речь идет о люксовых Jacob&CO Casino Tourbillon CA100.40.AA.AA.ABALA c циферблатом в виде рулетки.

В настоящий момент такие часы можно приобрести по цене около 280 тысяч долларов (12 200 000 гривен).

Кто такой Геннадий Буткевич

Геннадий Буткевич – украинский бизнесмен, совладелец корпорации "АТБ", а также основатель инвестиционной компании BGV Group Management, которая развивает бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла и девелопмента.

Родился в Днепре 27 мая 1958 года

Высшее образование получил в Днепропетровском инженерно-строительном институте

Работал в милиции

Затем поступил в Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, изучал право и экономику

В период с 2006 по 2012 годы он был помощником народного депутата от "Партии регионов"

Буткевич вместе с Евгением Ермаковым и Виктором Карачуном стали владельцами торговой компании "Агротехбизнес", которая впоследствии превратилась в "АТБ-Маркет".

В 2015 году Буткевич основал компанию BGV Group Management, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых, нефти и газа

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко также любит дорогие часы.