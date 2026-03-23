Недарма бабуся зберігала: які окуляри з 90-х знову в моді
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей аксесуар доповнює загальний образ
Ретро-стиль знову повертається у моду, і це стосується не лише одягу, а й аксесуарів. Деякі моделі сонцезахисних окулярів, які ще нещодавно здавалися застарілими, зараз знову стають популярними і все частіше з’являються в образах.
Популярними стають моделі, схожі на ті, що носили у 80-х, 90-х та на початку 2000-х років. Як саме виглядають ці аксесуари, показали у "joy.hu".
Йдеться про класичні форми, зокрема авіатори, окуляри з товстою оправою та варіанти з кольоровими лінзами. Також у тренді залишаються вузькі спортивні моделі 90-х і більш сміливі варіанти з характерним дизайном початку 2000-х років. Усі ці стилі поступово повертаються і займають помітне місце серед актуальних аксесуарів.
Популярність таких окулярів пояснюється їх універсальністю. Вони добре поєднуються з сучасним одягом і підходять до різних стилів. Саме тому ретро-моделі залишаються помітним елементом у сезонних образах і активно використовуються у повсякденному стилі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у моду повернувся ще один тренд. Цей елемент гардероба раніше ховали під одягом.