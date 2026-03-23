Не зря бабушка хранила: какие очки из 90-х снова в моде

Этот аксессуар дополняет общий образ

Ретро-стиль снова возвращается в моду, и это касается не только одежды, но и аксессуаров. Некоторые модели солнцезащитных очков, которые еще недавно казались устаревшими, сейчас вновь становятся популярными и всё чаще появляются в образах.

Популярными становятся модели, похожие на носившие в 80-х, 90-х и начале 2000-х годов. Как именно выглядят эти аксессуары, показали в "joy.hu".

Речь идет о классических формах, в частности об авиаторах, очках с толстой оправой и моделях с цветными линзами. Также в тренде остаются узкие спортивные модели 90-х и более смелые варианты с характерным дизайном начала 2000-х годов. Все эти стили постепенно возвращаются и занимают заметное место среди актуальных аксессуаров.

Ретро дизайн возвращается в повседневный гардероб. Фото: Телеграф

Толстая оправа – один из главных трендов. Фото: Телеграф

Популярность таких очков объясняется их универсальностью. Они хорошо сочетаются с современной одеждой и подходят к разным стилям. Именно поэтому ретро-модели остаются заметным элементом в сезонных образах и активно используются в повседневном стиле.

