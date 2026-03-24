Як зробити мармурові крашанки на Великдень: покрокова інструкція для фарбування яєць (відео)

Ваші крашанки точно викличуть захоплення гостей на свято

Великдень – світле свято, до якого починають готуватися вже зараз. У 2026 році православні та греко-католики відзначатимуть його 12 квітня, а римо-католики – 5 квітня. До свята господині вже планують, як готуватимуть паски та фарбуватимуть яйця.

"Телеграф" розповідає про незвичайний спосіб пофарбувати яйця до Великодня, щоб вони мали незвичайний мармуровий візерунок.

Мармурові крашанки. Фото: скріншот із відео

Як зробити мармурові крашанки?

Користувачка соцмережі Threads Тетяна Шліхтенко поділилася відео, на якому показала докладну інструкцію, як зробити мармурові яйця.

Вам знадобиться:

Яйця з білою шкаралупою

Цибулеве лушпиння

Білий аркуш паперу

Марля

Куркума

Чай каркаде

Що потрібно робити:

Наріжте сухе лушпиння цибулі на невеликі шматочки, туди ж поріжте трохи білого паперу. Вмочіть яйця у воду і обкатайте в суміші лушпиння з папером — воно повинно прилипнути. Потім обмотайте яйця в марлю та закріпіть резинкою, як показано на відео.

Зробіть відвар із куркуми та чаю каркаде, опустіть у нього замотані в марлю яйця. Після закипання проваріть їх ще 5-7 хвилин, зніміть з вогню та залиште настоюватися. Після цього зніміть марлю з яєць і побачите незвичайні мармурові крашанки.

