Як зробити мармурові крашанки на Великдень: покрокова інструкція для фарбування яєць (відео)
Ваші крашанки точно викличуть захоплення гостей на свято
Великдень – світле свято, до якого починають готуватися вже зараз. У 2026 році православні та греко-католики відзначатимуть його 12 квітня, а римо-католики – 5 квітня. До свята господині вже планують, як готуватимуть паски та фарбуватимуть яйця.
"Телеграф" розповідає про незвичайний спосіб пофарбувати яйця до Великодня, щоб вони мали незвичайний мармуровий візерунок.
Як зробити мармурові крашанки?
Користувачка соцмережі Threads Тетяна Шліхтенко поділилася відео, на якому показала докладну інструкцію, як зробити мармурові яйця.
Вам знадобиться:
- Яйця з білою шкаралупою
- Цибулеве лушпиння
- Білий аркуш паперу
- Марля
- Куркума
- Чай каркаде
Що потрібно робити:
Наріжте сухе лушпиння цибулі на невеликі шматочки, туди ж поріжте трохи білого паперу. Вмочіть яйця у воду і обкатайте в суміші лушпиння з папером — воно повинно прилипнути. Потім обмотайте яйця в марлю та закріпіть резинкою, як показано на відео.
Зробіть відвар із куркуми та чаю каркаде, опустіть у нього замотані в марлю яйця. Після закипання проваріть їх ще 5-7 хвилин, зніміть з вогню та залиште настоюватися. Після цього зніміть марлю з яєць і побачите незвичайні мармурові крашанки.
Раніше "Телеграф" розповідав, як фарбують яйця на Великдень у польських селах. Цікавий лайфхак із корою молодої яблуні.