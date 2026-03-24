Как сделать мраморные крашенки на Пасху: пошаговая инструкция для покраски яиц (видео)
Ваши крашенки точно вызовут восторг гостей на праздник
Пасха — светлый праздник, к которому начинают готовиться уже сейчас. В 2026 году православные и греко-католики будут отмечать ее 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля. К празднику хозяйки уже планируют, как будут готовить паски и красить яйца.
"Телеграф" рассказывает о необычном способе покрасить яйца к Пасхе, чтобы они имели необычный мраморный узор.
Как сделать мраморные крашенки?
Пользовательница соцсети Threads Татьяна Шлихтенко поделилась видео, на котором показала подробную инструкцию, как сделать яйца мраморными.
Вам понадобится:
- Яйца с белой скорлупой
- Луковая шелуха
- Белый лист бумаги
- Марля
- Куркума
- Чай каркаде
Что нужно делать:
Нарежьте сухую луковую шелуху на небольшие кусочки, туда же порежьте немного белой бумаги. Обмакните яйца в воду и обкатайте в смеси шелухи с бумагой — они должны прилипнуть. Затем обмотайте яйца в марлю и закрепите резинкой, как показано на видео.
Сделайте отвар из куркумы и чая каркаде, опустите в него замотанные в марлю яйца. После кипения проварите их еще 5-7 минут, снимите с огня и оставьте настаиваться. После этого снимите марлю с яиц и вы увидите необычные мраморные крашенки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как красят яйца на Пасху в польских селах. Интересный лайфхак с корой молодой яблони.