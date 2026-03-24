Как сделать мраморные крашенки на Пасху: пошаговая инструкция для покраски яиц (видео)

Ваши крашенки точно вызовут восторг гостей на праздник

Пасха — светлый праздник, к которому начинают готовиться уже сейчас. В 2026 году православные и греко-католики будут отмечать ее 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля. К празднику хозяйки уже планируют, как будут готовить паски и красить яйца.

"Телеграф" рассказывает о необычном способе покрасить яйца к Пасхе, чтобы они имели необычный мраморный узор.

Мраморные крашенки. Фото: скриншот из видео

Как сделать мраморные крашенки?

Пользовательница соцсети Threads Татьяна Шлихтенко поделилась видео, на котором показала подробную инструкцию, как сделать яйца мраморными.

Вам понадобится:

Яйца с белой скорлупой

Луковая шелуха

Белый лист бумаги

Марля

Куркума

Чай каркаде

Что нужно делать:

Нарежьте сухую луковую шелуху на небольшие кусочки, туда же порежьте немного белой бумаги. Обмакните яйца в воду и обкатайте в смеси шелухи с бумагой — они должны прилипнуть. Затем обмотайте яйца в марлю и закрепите резинкой, как показано на видео.

Сделайте отвар из куркумы и чая каркаде, опустите в него замотанные в марлю яйца. После кипения проварите их еще 5-7 минут, снимите с огня и оставьте настаиваться. После этого снимите марлю с яиц и вы увидите необычные мраморные крашенки.

