Тут збиралась уся молодь Києва. Як виглядає "АТБ", яке побудували на місці популярного клубу

У 90-х тут був відомий будинок культури

В Україні є чимало цікавих магазинів, однак деякі кияни навіть не знають, що одне з "АТБ" стоїть буквальна на місці будинку культури (БК) та відомого клубу. Йдеться про супермаркет у Святошинському районі.

Як повідомляє "Київський спадок", будинок, де зведено "АТБ", має велику історію. Адже до кінця 90-х тут був БК авіазаводу "Антонов". Знаходиться магазин за адресою Берестейський проспект, 112.

У часи СРСР в цьому будинку проводили культурні вечори, різні заходи та випускні. Але після занепаду заводу було започатковано концертний клуб Bingo. Він вважався одним із найстаріших та найбільших українських клубів.

БК авіазаводу "Антонов"

Тут могло розміститись до 1500 осіб. У клубі часто проходили концерти іноземних та вітчизняних гуртів та артистів. Відомо, що у Bingo виступали навіть "Бумбокс" та Скрябін. Цей клуб був дуже популярним серед молоді, яка відвідувала його навіть у будні, а вихідні часто ознаменовувались концертами чи дискотеками. Проіснував "Бінго" приблизно 30 років, але пік його слави припав на початок нульових.

Клуб Bingo

Однак вже у 2020 році після коронавірусної кризи будівлю викупила мережа "АТБ". І вже за два роки, а саме 18 листопада 2022, тут відкрили новий супермаркет.

Цікаво, що завдяки чималій площі будівлі магазин вийшов досить просторим. Під час реконструкції мережа "АТБ" привела до ладу не тільки нижні поверхи, а й фасад та прилеглу ділянку.

